Gollán: “En las próximas dos semanas habrá un ritmo sostenido de vacunación”

Gollán. Captura Canal 26

Este martes 2 de marzo, el jefe de gabinete bonaerense Carlos Bianco y el ministro de salud Daniel Gollán, encabezaron la habitual conferencia de prensa semanal donde se evalua la situación epidemiológica en la Provincia de Buenos Aires.

Desde el Salón Dorado de la Gobernación, el ministro Gollán sostuvo que “en las últimas dos semanas sigue descendiendo la tasa de letalidad por Covid”.

Dijo que en comparación a la baja que se dio en octubre y la suba abrupta que se dio cerca de fin de año, se bajó el descenso de casos y podría darse “un proceso de estancamiento de la caída” de número de contagiados.

En cuanto a la ocupación de camas UTI, el responsable del área sanitaria llevó tranquilidad y dijo que hay “un período tranquilo” de enfermos con severas complicaciones y requieren su internación.

En relación a la vacunación, Gollán precisó que en las primeras horas del día había 495.010 inmunizados pero que “seguramente” este martes, medio millón de personas estarán vacunadas contra el coronavirus en la provincia y con 3.549.000 inscriptos para recibir la inmunización.

Gollán valoró la llegada al país de más dosis de vacunas Sputnik V y Sinopharm y adelantó que “en las próximas dos semanas habrá un ritmo sostenido de vacunación”.

Dijo que desde el jueves 4 de marzo comenzará a ampliarse el llamado de turnos, donde se priorizará la inmunización de personal de salud, de seguridad y docentes con comorbilidades.