Gollan: “Hay una enorme demanda de camas de terapia intensiva y de cantidad de gente joven contagiada”

Daniel Gollan, NA.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, advirtió este martes que a diferencia del año pasado crecen los casos de personas jóvenes de entre 27 y 40 años entubadas por cuadros graves de Covid-19 y alertó la expansión de las variantes de Manaos y británica en la provincia.

De acuerdo con los datos brindados por el funcionario, las internaciones por Covid-19 crecen 53% en menores de 18 años en abril, respecto de febrero; y 56% en personas de 18 a 39 años; 52%, de 40 a 59 años; 44%, de 60 a 69 años; 27%, de 70 a 79 años; y 26% de 80 años en adelante.

Your browser does not support the video element.

“Ya hemos superado el pico máximo de ocupación de camas del año pasado. Seguimos agregando camas. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tenemos 73% de ocupación de camas. Hay hospitales que a la mañana tienen disponibilidad y a la tarde ya no tienen”, alertó.

Noticias relacionadas

Gollan dijo que “hay un crecimiento muy importante en la cantidad de casos y se destaca la velocidad” en la que se multiplican los contagios, por lo que pidió extremar los cuidados para darle el tiempo a la campaña de vacunación y a las dosis para que generen anticuerpos.

“Esta semana empezamos a conocer ya datos muy preocupantes acerca de la presencia de variantes del virus mucho más contagiosas, conocidas como ‘la de Manaos’ y la ‘británica’, sobre todo en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires y del país”, alertó el funcionario.

En una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, Gollán afirmó que estas variantes tienen un grado de contagiosidad muy superior a la original surgida en China, por lo que preocupa su diseminación tanto en el territorio bonaerense como en el resto del país.

Gollan precisó que en La Plata, la capital de la provincia, se hizo un muestreo aleatorio y el 74% de los contagiados estaban infectados con la variante de Manaos, lo cual consideró “una presencia alarmante”.

El ministro explicó que esta situación en La Plata se veía venir porque había “una enorme demanda de camas de terapia intensiva, un enorme avance de la cantidad de casos y una enorme cantidad de gente joven contagiada”.

El funcionario llamó a la “sensatez” de la gente para comprender que las medidas de restricciones que se están dictando son para “proteger la salud y la vida” de la gente y alertó que “hay gente joven, de 27, 28, 32 o 40 años intubados o con mascarillas de reservorio, que es el paso previo a la intubación, y esto el año pasado casi no se veía”.

Gollan celebró no obstante que viene bajando “en los últimos tres días” la demanda de testeos por la presencia de síntomas y las consultas al número telefónico 148, lo que indica que las medidas de restricción están dando resultados porque, en principio, pareciera desacelerar la cantidad de contagios.

“Pareciera ser que nos están dando resultados estas medidas (anunciadas por el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof). Tratemos de cumplirlas a rajatabla para lograr el objetivo de bajar la cantidad de casos y que esto luego empiece a impactar en el uso de las camas”, finalizó.