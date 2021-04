Gollan: “Las políticas de restricción de la circulación dan resultado, pero no alcanzan”

Daniel Gollan, ministro de Salud de la Provincia, captura YouTube.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, dijo hoy que “no es suficiente que la curva de contagios de coronavirus deje de crecer” sino que se necesita que “baje drásticamente”.

En una conferencia de prensa en La Plata, el ministro afirmó: “Vamos a tener que pensar en nuevas medidas acotadas en el tiempo”.

Your browser does not support the video element.

Gollan, dijo hoy que las medidas de restricción adoptadas hasta el momento “no alcanzan para evitar que el sistema se sature y colapse”.

En una conferencia de prensa en La Plata, el ministro aseguró: “Las políticas de restricción de la circulación dan resultado. Pero pensar que el resultado alcanzado hasta ahora es suficiente, es erróneo: no alcanzan para evitar que el sistema se sature y colapse”.