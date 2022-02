Golpe al poder del «Pollo» Sobrero

A muchos dirigentes sindicales se les achaca no tener el termómetro de lo que le pasa a sus afiliados, mucho menos de lo que pasa en la calle. En este caso fue más grave aún porque Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria – línea Sarmiento, no supo o no pudo anticipar un juego de pinzas por el cual los gremios hermanos ferroviarios lo asfixiaron y lo arrinconaron de tal manera que le licuaron un paro al que había convocado la semana pasada. La medida de fuerza había sido lanzada por “la poca preocupación que tiene la empresa para respetar los protocolos Covid” según le dijo a Radio 10. Y que al correr menos trenes “la gente viaja mal por lo que estamos contagiando gente”.

Incluso desde el sector empresario hicieron saber a este medio que “desde el 2006 que nadie lo había enfrentado así”. Mucho de eso tiene que ver con la llegada de Marisol Hermoso, directiva nacional de la Unión Ferroviaria que fue encomendada a realizar trabajo territorial y gremial.

Se puede concluir que la calle volvió casi a su normalidad; excepto por ponerse el barbijo cuando se entra a un negocio, o la un jugar cerrado; o bien a un reunión de trabajo con gente que no es del entorno familiar. Congestionamientos vehiculares y la gente saturando el transporte público son otra muestra de normalidad: plantar un paro para exigir protocolo Covid suena como atemporal. Por lo menos en los tiempos que corren.

Y a menos de una semana otra frustración gremial: esta madrugada del 22 de febrero un guarda se sintió mal en el lanzado de la primera formación y quiso frenar el servicio para exigir la intervención de la ART; algo que no sucedió por no corresponder. En cambio, sí se llamó a una ambulancia sin generar mayores inconvenientes.

Pese a las adversidades, esta semana aparecieron volantes en las dependencias del Sarmiento convocando a una marcha para el 3 de marzo al ministerio de Trabajo y el lanzado de un nuevo paro para el 16. ¿Provocación? En todo caso: ¿con qué poder de fuego?

Es cierto que a la Izquierda le cuesta armar consensos; incluso puertas adentro de su búnker: son notorias las reyertas entre los distintos espacios. Y el “Zurdo”, como le dicen los trabajadores al Pollo, es parte de ese engranaje. “Es un luchador, pero tampoco lo creemos todo”, le confía este medio un ex trabajador del Sarmiento.

A fines del año pasado hubo elecciones en la Unión Ferroviaria y Sergio Sasia fue reelecto secretario general a nivel nacional; el oficialismo solamente perdió en el Sarmiento donde se emplean 3600 trabajadores. De acuerdo a lo relevado por este medio, “El Pollo” cosecha siempre un piso de 1000 sufragios; y en 2021 fueron 1021. Unos 700 trabajadores no se presentaron a votar por diversas licencias y unos 600 no se acercaron a sufragar.

“Sobrero metió mucha gente de su partido a trabajar en los ferrocarriles no respetando el convenio colectivo que le da la posibilidad al hijo del ferroviario jubilado o fallecido a ocupar su lugar en la familia ferroviaria”, critica Hermoso ante Mundo Gremial.

A solo tres meses de esa reelección su poder se ve jaqueado en un carrera de poder que acaba de empezar y que no se sabe cómo terminará. Lo cierto es que corren nuevos tiempos en los que Sobrero estará obligado a tener una visión panóptica del escenario en el que está jugando ahora.