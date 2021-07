¿Golpe de Estado en Túnez? Todo lo que debes saber sobre el cese del primer ministro y la suspensión del Parlamento

El pasado domingo el presidente de Túnez, Kais Saied, decidió tras una reunión de emergencia con altos funcionarios militares y de seguridad congelar las funciones del Parlamento y relevar de su cargo al primer ministro, Hichem Mechichi, asumiendo él la Jefatura del Gobierno de manera provisional.

La oposición acusa a Said de dar un golpe de Estado, al haber asumido todos los poderes mediante una supuesta mala interpretación del artículo 80 de la Constitución, algo que ha provocado enfrentamientos en las calles entre partidarios y detractores del presidente tunecino.

¿En que contexto se produce?

“He decidido asumir el poder ejecutivo con la ayuda de un jefe de Gobierno a quien nombraré yo mismo (…) Según la Constitución, tomé decisiones que la situación requiere para salvar Túnez, el Estado y el pueblo tunecino“. Con estas palabras se dirigió Saied a sus ciudadano el pasado domingo tras toda una jornada de protestas.

Los ciudadanos tunecinos protestaron en las calles durante todo el día de ayer pidiendo el cese del Gobierno y la disolución del Parlamento por la delicada situación económica y sanitaria que atraviesa el país. Muchas de estas protestas centraron su ira contra el partido islamista Ennahda, grupo del recién cesado primer ministro y que tiene mayor representación parlamentaria.

En las protestas los manifestantes se congregaron en las principales arterias de ciudades como Beja, Sfax, Sidi Bouzid, o Tozeur, donde la sede del partido islamista fue incendiada, según informa el periódico ‘Alchourouk’. Además, las delegaciones de esta formación en otros puntos como Susa fueron también vandalizadas.

Las tensiones entre Saied -un profesor universitario sin experiencia política que había llegado a la presidencia como respuesta ante el descontento con la clase política– y Ennahda se han sucedido desde la llegada del presidente al poder. Hace meses ya corrió el rumor de que Saied planteaba destituir al primer ministro, algo que finalmente ocurrió este domingo.

¿Cómo ha reaccionado la población?

Tras el anuncio de Saied muchos partidarios salieron a la calle para apoyar al presidente tunecino, sin embargo, no tardaron en darse enfrentamiento entre seguidores del partido islamista Ennahda y del propio Saied en las inmediaciones del Parlamento.

Según las informaciones recogidas por el portal tunecino de noticias, Kapitalis, los manifestantes han sido separados por las fuerzas de seguridad presentes en la zona, que horas antes impidieron la entrada al edificio al presidente del Parlamento y líder de Ennahda, Rachid Ghanuchi. El propio Ghanuchi había reclamado a los seguidores del partido islamista que se manifestaran para “recuperar la democracia y la revolución”.

En un discurso en la vía pública ante los medios de comunicación, Saied ha aseverado que no quiere se que produzca un derramamiento de sangre. “Quien dirija un arma distinta a la legítima se encontrará con un arma, pero no quiero que se derrame ni una sola gota de sangre (…) Lo que pasó no fue un golpe”, ha expresado.

Por el momento el Ejército ha rodeado la plaza de la Kasbah para impedir a los ministros acceder al Palacio de Gobierno, tal y como ha informado la emisora tunecina Mosaique FM.

¿Un golpe de Estado?

Aunque la Constitución de Túnez no permite la disolución del Parlamento, sí avala la suspensión de sus funciones durante un periodo de 30 días, algo a lo que se ha acogido el presidente. Saied también asumirá la Jefatura del Gobierno de manera provisional.

Además, Saied ha destituido también este lunes a los ministros de Defensa y Justicia, Ibrahim Bartaji y Hasna Ben Slimane, respectivamente, así como al de Interior, Hisham Mishi. Los funcionarios públicos y otros encargados de la administración económica y organizativa que se desempeñan en los ministerios mencionados continuarán desempeñando sus labores hasta el nombramiento de los siguientes encargados de estas carteras, informa la agencia tunecina TAP, citando el decreto presidencial.

Como respuesta a estas decisiones, Ghannouchi ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que tilda este movimiento de “golpe de Estado”. “Es un golpe contra la legitimidad, la Constitución, la Asamblea de Representantes del Pueblo, el Gobierno y las instituciones comunitarias“, ha aseverado Ghannouchi, quien ha añadido que es una decisión que se ha tomado “sin ninguna consulta”, según recoge Mosaique FM. “Es un esfuerzo por monopolizar el poder”, ha zanjado.

Por su parte, el expresidente de Moncef Marzouki se ha expresado en los mismos términos y ha condenado el movimiento de Saied por haber “roto su promesa” e intentar acaparar todo el poder en Túnez. “Los que vitorean este golpe de Estado por su hostilidad hacia Ennahdha, lamentablemente verán que su situación social, sanitaria y económica empeorará”, ha apuntado Marzouki, quien ha abogado por “defender la democracia”.

En esta línea, la formación Qalb Tounes ha pedido que la Cámara de Representantes del Pueblo se reúna de emergencias de forma inmediata al considerar las decisiones tomadas por Saied como una grave violación de la Constitución y de los cimientos del Estado.

El sitio web “Tunisie Numérique” reveló hoy que la justicia ha adoptado medidas cautelares de prohibición de abandonar el territorio nacional contra el presidente del Parlamento y líder del partido islamista Ennahda, Rached Ghannouchi, así como sus 64 diputados.

Asimismo, Saied asumirá la presidencia de la Fiscalía para procesar a los diputados con casos pendientes, a los que ha quitado la inmunidad parlamentaria. Además, ha anunciado que se tomarán otras medidas y que se anunciarán de acuerdo con las disposiciones de la Constitución.

¿Ha recibido Saied apoyo internacional?

La Unión Europea ha pedido este lunes que los actores políticos en Túnez respeten la Constitución y el Estado de Derecho. “Estamos siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos en Túnez. Pedimos a todos los actores que respeten la Constitución, sus instituciones y el Estado de Derecho“, ha señalado la portavoz de Exteriores de la UE Nabila Massrali, en declaraciones a Europa Press.

Por otro lado, el Gobierno islamista conservador de Turquía calificó este lunes de “ilegítima” y de “golpe” la decisión del presidente de Túnez, Kais Said, de cesar al primer ministro y suspender el Parlamento. “Lo que está sucediendo en Túnez es preocupante. Prohibir al Parlamento y a los diputados cumplir con sus funciones es un golpe contra el orden constitucional”, declaró en un tuit el presidente del Parlamento turco, Mustafa Sentop.