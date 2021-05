Gómez Alcorta repudió los dichos de un diputado nacional salteño contra una fiscal – Télam

Elizabeth Gmez Alcorta, repudi las declaraciones radiales del diputado nacional de Juntos por el Cambio.

La ministra de las Mujeres, Gneros y Diversidad, Elizabeth Gmez Alcorta, repudi las declaraciones radiales del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martn Grande, quien se refiri a la fiscal de Derechos Humanos de Salta, Vernica Simesen de Bielke, como “atorranta”, “ineficiente” e “incapaz”.

En un comunicado, Gmez Alcorta sostuvo que “es inadmisible que sigamos escuchando este tipo de expresiones retrgradas que degradan la poltica e intentan amedrentar a quienes deben investigar hechos delictivos”.

Asimismo, detall que se trata claramente de una expresin de violencia por motivos de gnero, porque constituye violencia simblica y violencia psicolgica.

Grande fustig a la fiscal durante una entrevista realizada el martes pasado, por periodistas de la radio saltea FM Noticias, en medio de una charla en la cual le recordaron una causa que investig Simesen de Bielke y en la que Grande haba sido convocado a declarar.

Entre otros conceptos, el diputado nacional dijo que la fiscal “es una absoluta ineficiente” y asegur que se dedica a “la caza brujas y brujos”.

“Por supuesto nunca me voy a negar a declarar, pero lo que hizo esa fiscal no tiene nombre. Es una verdadera incapaz, miran para el lado que les conviene (…) Vamos viejo, haceme el favor, no me la pongas de ejemplo. Me parece a m que es una atorranta, mir”, manifest el legislador durante la entrevista.

“El insulto, cuando se formula desde una relacin desigual de poder entre los gneros, constituye un acto de violencia psicolgica”, afirm Gmez Alcorta, quien agreg: “es violencia simblica porque reproduce los estereotipos que subordinan y discriminan formas de dominacin hacia las mujeres”.

Ayer, la delegacin Salta del Instituto Nacional contra la Discriminacin, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), a travs de su encargado, Gustavo Farquharson, repudi por “violencia machista” los dichos del diputado nacional y le dio ingreso a la denuncia formal que se realiz por este hecho, al tiempo que anunci dar curso a los procesos administrativos correspondientes, en cumplimiento con la ley Antidiscriminatoria 23592 y la Ley de Proteccin Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 26485.

En tanto, el mircoles pasado, los integrantes del Comit de Evaluacin de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Gnero del Ministerio Pblico de Salta expresaron tambin su repudio por los dichos del legislador, que adems es candidato a senador provincial por el departamento Capital, por el frente Juntos por el Cambio+.

Durante estos das, la fiscal Simesen de Bielke recibi numerosas muestras de apoyo a travs de las redes sociales, mientras que distintos sectores repudiaron las afirmaciones del legislador.