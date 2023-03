Grabois de gira: en Bariloche, hablará de un plan que impulsa con Wado de Pedro

Juan Grabois, el dirigente social del Movimiento de los Trabajadores Excluidos, se muestra totalmente activo en este 2023 en el que planea disputar la candidatura a presidente del Frente de Todos: el próximo jueves estará en Bariloche para debatir el plan quinquenal que impulsa junto con el ministro del Interior, Wado de Pedro. El proyecto, básicamente, busca construir un país “integral” de arriba hacia abajo y se produce a una semana del evento entre la figura del Frente Patria Grande y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El representante, a las 15.30, encabezará la 7° Asamblea por un Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal en el Centro Regional Universitario de Bariloche, perteneciente a la Universidad Nacional del Comahue (Quintral 1250). Según su entorno, será un espacio de escucha e intercambio de problemáticas, experiencias y propuestas con distintos actores como los trabajadores formales, los integrantes de la economía popular, de la salud, de la educación, científicos, comunidades originarias, juventudes, representantes de justicia y derechos humanos, del movimiento feminista, migrantes y personas con discapacidad, entre otros actores sociales.

Grabois reconoció que analiza una candidatura: «Estamos desarrollando un Plan Quinquenal con Wado de Pedro»

Para esta actividad, equipos técnicos de los ejes tierra, techo, trabajo, salud y educación trabajan junto a expertos y actores de la comunidad a nivel provincial “en el detalle de los diagnósticos y propuestas para cada temática”. “El objetivo es planificar de abajo hacia arriba el desarrollo integral de Argentina incluyendo la experiencia y conocimiento de la comunidad organizada”, expresaron del lado de Grabois ante PERFIL.

De Pedro y Grabois compartieron acto para impulsar un plan quinquenal

Vale destacar que el hombre del MTE se mostró con el funcionario de Alberto Fernández para impulsar el plan quinquenal el primer día de febrero, en la ciudad de Trelew, Chubut, en el momento en el que el off del ministro recorría la agenda pública. Por eso días, el dirigente no ocultaba su deseo de que de Pedro sea el candidato a presidente de la coalición y hasta confesó que si ese escenario no se producía él pensaba seriamente en competir. A partir de ese momento, no dejó de ofrecer señales bajo esa dirección.

Grabois sumó una foto con Kicillof

En La Plata, con banderas con la leyenda Juan XXIII, la figura social compartió acto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. «No quiero que mi generación militante acepte que el límite de lo posible es tener el año que viene otro mediocre, otro tibio, otro cobarde que no haga las reformas que hay que hacer. No lo acepto, no hay forma de que me convenzan de eso», expresó el dirigente social ante la atenta mirada del mandatario.

Abrazado con Kicillof, Grabois presentó su libro y apuntó a Alberto: «El año que viene no quiero otro mediocre»

Y celebró el encuentro con el mandatario provincial en su cuenta de Twitter con una foto abrazándose: «Con @Kicillofok debatimos en serio -sin coacheo ni frases hechas- sobre algunos temas que afectan a nuestra patria y gente. Nos hace falta salir del termo y las microdisputas. Recuperar la grandeza de mente y espíritu en la discusión pública. Este fue un intento. Ojalá sirva».