Gracias a cursos hechos en la cárcel, Amado Boudou podría salir en libertad este martes

Amado Boudou. Foto: NA.

El ex vicepresidente Amado Boudou podría recuperar hoy su libertad, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal avalara la semana pasada la reducción de la pena por los cursos que realizó durante su detención. Desde comienzos de abril de 2020 el ex ministro de Economía, condenado en el marco de la causa Ciccone Calcográfica, cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Barracas.

Noticias relacionadas

El fiscal Marcelo Colombo había dictaminado el pasado viernes a favor de concederle la libertad condicional al ex funcionario nacional, condenado a cinco años y diez meses de prisión. A partir de lo dictaminado por el fiscal, el juez de ejecución Ricardo Basílico pidió una serie de informes al Servicio Penitenciario Federal antes de definir si Boudou accede a partir de este martes a la libertad condicional.

En su dictamen, Colombo dijo que Boudou tiene conducta ejemplar según lo indicó el Servicio Penitenciario Federal y que al acceder a la libertad condicional no existe elemento que haga sospechar que podría fugarse.

Boudou fue condenado en agosto de 2018 por el caso Ciccone Calcográfica y fue detenido inmediatamente, aunque tuvo dos egresos en prisión domiciliaria, el segundo a partir de 2020, y desde entonces se viene discutiendo en la Justicia si debe volver o no a la cárcel. El pasado jueves se conoció que la Casación le dio un mes más de reducción de la pena a Boudou por estímulo educativo al haber hecho varios cursos mientras cumplía arresto en el penal de Ezeiza. Los camaristas Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Javier Carbajo hicieron lugar a la apelación de la defensa de Boudou, que fue en contra de una resolución del juez de Tribunal Oral Ricardo Basílico.

El magistrado había rechazado un pedido para que le redujeran la pena al ex vicepresidente por estímulo educativo en un mes más que lo que le había otorgado otro juez, Daniel Obligado. El pasado 1 de febrero, Obligado le concedió al ex vicepresidente una rebaja de diez meses en su condena por el caso Ciccone. La rebaja es por los estudios realizados por el ex titular del Senado en la cárcel de Ezeiza, relacionados con filosofía, organización de eventos y electricidad.

La condena sobre Boudou por dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública en el caso de la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica era de cinco años y diez meses de prisión, y ahora el ex vicepresidente goza de prisión domiciliaria, tras ser beneficiado por el mismo juez, quien consideró que en su momento el fallo no estaba firme y había una situación de pandemia.

Pero a fines de 2020, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena y Obligado luego de dilaciones terminó revocando la prisión domiciliaria, pero la misma fue apelada y ahora el caso está en manos de la Cámara de Casación Penal. Los estudios realizados por Boudou fueron cinco, y poco antes de finalizar la subrogancia, Obligado aplicó el beneficio del “estímulo educativo” previsto en la Ley 24.660 el cual ahora fue ampliado a un mes más por la Cámara Federal de Casación Penal.