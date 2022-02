Gran convocatoria en la primera noche del Pre Salamanca 2022

Con total éxito comenzó la primera de las dos jornadas del Pre Salamanca 2022, el cual está organizado por la Subsecretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad del La Banda.

El evento que se realiza en la tradicional Plaza Belgrano, está dividido en las siguientes categorías: Solistas masculino y femenino, instrumental, dúo vocal, danza tradicional, danza estilizada libre, malambo, solista femenino (La Telesita), solista masculino (el supay salamanquero).

El jurado de tan difícil decisión en Canto está integrado por: Jovita Subiré, profesora Beatriz Torres y Marcelo Ibarra; Mientras que en Danza, los jueces son los profesores Graciela Cervete, Juan Ramón Sayago y Rodrigo Romero. Los ganadores participarán en el escenario mayor “Jacinto Piedra” durante el Festival Nacional del La Salamanca que se realizará desde el 3 hasta el 7 de febrero.

Los semifinalistas en la primera noche fueron: Solistas Femenina:

Lobo Florencia Anahí, Baceglia Norma y Ortega Álvarez Itati; Solistas Masculinos: Lazarte José Nicolás, Reynaga Mario y Jugo Matías; Dúo Vocal: Duo Kimil, Proyecto Huack, Dúo Patay y Dúo Vientos del sur; Instrumental: Achaval Claudio Nahuel (Bandoneón), Guzmán Luciano (Violín) y Salazar Martín

(Violín).

Cabe recordar, que la final del Pre Salamanca se llevará a cabo en la Plaza Mauricio Rojas, sito en Av. Besares y Garay a partir de las 21.

Durante la entrevista, la Subsecretaria de Educación y Cultura de la Municipalidad de La Banda manifestó: «Estamos muy emocionados, no me imaginaba la cantidad de convocatoria que íbamos a tener de público; si sabíamos de los artistas porque estaban inscriptos más de 50 participantes, que añoran actuar en el escenario de La Salamanca».

«Este evento de la Pre Salamanca se lleva a cabo con mucho esfuerzo del equipo de la Dirección de Cultura por lo que quiero agradecer a mis compañeros Romina Núñez, July Díaz, al profesor Banegas y a todos los que han colaborado desde la Subsecretaría de Educación».

Por su parte, Romina Núñez dijo estar muy contenta y emocionada por la gran convocatoria que hay en la Plaza Belgrano, un lugar tan hermoso y que nos representa a nosotros como bandeños. Ha llegado mucha gente de Catamarca, Salta y de distintos puntos de nuestra provincia, por lo que estamos muy contentos de poder cobijar a tantos artistas». «Estamos muy contentos y ansiosos por saber cuál es el gran ganador para poder estar en el escenario mayor de la Salamanca».

En tanto que July Díaz expresó la importancia que tiene este escenario después de la pandemia, «donde los jóvenes puedan aprovechar los nuevos valores que tiene el folclore, no solamente de Santiago sino de todas las provincias y la importancia que da esta gestión de Pablo Mirolo que se hace varios años dan la oportunidad a mucha gente que viene de todas las provincias». Asimismo, lamentándose que «quizá por esas cuestiones que tienen que ver con la pandemia, no lo hemos podido expandir más, pero gracias a Dios la gente de otras provincias acudieron a la invitación de venir a La Banda a participar, lo que nos enorgullece como institución».