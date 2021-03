gran día para los argentinos Cerúndulo y Schwartzman

“Estoy súper contento, vine muchas veces a Buenos Aires y nunca había alcanzado las semifinales. Creo que contra Nagal fue un partido muy mental, pasó un poco de todo adentro de la cancha y si bien no creo haber jugado un gran tenis, me voy contento con la actitud que mostré”, sintetizó el catalán que el domingo perdió la final del Córdoba Open frente a Juan Manuel Cerúndolo, con quien se verá el sábado.

Fran Cerúndulo sigue en su racha positiva

Francisco Cerúndolo, reciente triunfador del Abierto de Córdoba, consiguió la victoria ante el español Pablo Andújar por 1-6, 6-3 y 6-3 para reconfirmar su muy buen nivel deportivo.

Tras el festejo, el argentino evaluó: “El primer set lo perdí porque no estaba aprovechando las oportunidades que tuve. No me desanimé tras perder ese parcial, comencé a jugar más agresivo, dominé los puntos y mejoré el saque, creo que jugué un partido impecable a partir del segundo y por eso gané”.

“Creo que fue una semana muy buena en general, porque luché cada partido y competí de igual a igual con tenistas muy buenos, no es común llegar a una semifinal de un ATP con tan poca experiencia”, puntualizó.

El próximo paso para el joven de 22 años será intentar superar al español Ramos el sábado.

El serbio Kecmanovic impone su presencia

El serbio Miomir Kecmanovic venció a su compatriota Laslo Djere por 6-4 y 7-6 (8-6), en dos horas y 10 minutos.

“Estoy muy contento por haber llegado a semifinales, fue un partido muy parejo que se definió por pequeños detalles. Espero jugar con soltura mañana, ante dos rivales que sea cual sea se trata de especialistas en polvo de ladrillo, sobre todo Diego”, manifestó.

El Peque lució su calidad

Diego Schwartzman doblegó al español Jaume Munar por 6-2 y 7-5 para instalarse en las semifinales del torneo nacional y se las verá en semifinales ante el serbio Miomir Kecmanovic.