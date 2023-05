Grana: «El problema de Alberto es que no representó al conjunto»

El diputado (FdT), Adrián Grana, afirmó que el peronismo tiene que demostrar una rebeldía muy fuerte sobre lo que está haciendo la Corte. A su vez, remarcó la importancia del acto de Cristina Kirchner. «No creo que haya grandes definiciones, pero implica una perspectiva de futuro», indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué expectativa tiene para el acto de hoy?

Esperamos un hecho histórico, va a ser un acto muy grande. Los compañeros se quieren encontrar entre ellos y con Cristina, y más en una fecha tan especial.

Por supuesto que se destaca la fecha patria, pero también dos hechos históricos para el peronismo: se cumplen 50 años del triunfo de Cámpora y la finalización de la proscripción de Perón, sumado a la asunción de Néstor Kirchner en 2003. La última vez que vimos a Cristina en la Plaza fue cuando se despidió en diciembre del 2015.

Al respecto de lo que va a decir, no creo que haya grandes definiciones. Aunque es una definición en sí misma, los compañeros y compañeras que hoy nos vamos a movilizar, en término de demostrar la reconfirmación del liderazgo de Cristina.

No queremos pedirle cosas, sino ofrecerle. En el marco de su proscripción tenemos que darle un fuerte respaldo, porque nos están cercenando la posibilidad de elegir a quien nosotros queremos.

¿Un evento como el de hoy tiene que tener algún punto de anclaje en ese pasado pero alguna perspectiva respecto del futuro? ¿Cuál sería?

Claro que sí. Vamos a ratificar que la esperanza de los argentinos está vinculada a Cristina por lo que significa como liderazgo político para la patria. Eso implica una perspectiva de futuro de hacía donde va el peronismo.

¿O sea que el peronismo tiene que estar guiado por Cristina, independiente de quién sea el presidente?

Algunos candidatos del espacio piensan que ella es la única con capacidad de ordenar. Por eso el peronismo tiene que demostrar una rebeldía muy fuerte sobre lo que está haciendo la Corte Suprema, que está cercenando su candidatura y frenó dos elecciones en dos provincias. Tenemos que revitalizar la democracia y no dejar que la Corte la siga mutilando.

¿El único al que no invitaron al evento es Alberto Fernández? ¿No es un gesto muy explícito que no esté?

Desconozco si no lo invitaron. En el 2019 no me gusto que fuera candidato. Después entendí que fue una buena medida en función de cortar con un proceso político que se venía.

¿Los radicales no hicieron lo mismo con Macri?

Sí, pero creo que podíamos ganar la elección con Cristina.

¿Entonces cuál fue la buena decisión?

Se amplió la situación y se garantizó el triunfo. En ese momento pensábamos que para el 2023 estaríamos trabajando para la reelección de Alberto, pero él no supo reconocer el liderazgo de Cristina. Sin ella no habría podido ser presidente nunca.

¿Es decir que el próximo presidente debería reconocerla y hacer lo que diga Cristina?¿Está bien que tenga que ser subalterno a una figura política, por más importante que esta sea?

Por como está diseñada nuestra democracia, la figura institucional del Presidente tiene que ser subalterna a los programas políticos partidarios. Y hay que recuperar esa cosa de lo más conceptual, doctrinario y programático.

El peronismo tiene conservadores en la mayoría de las provincias, no queda claro que, programáticamente, el peronismo sea lo único que está cerca de la exjefa de Estado…

El peronismo es justicia social, soberanía política e independencia económica, que significa tener una posición distinta en la renegociación con el FMI.

Pero, por ejemplo, Menem, que también era peronista, podría decirle que buscaba lo mismo por otros medios…

Aclaro algo: el peronismo no cree en títeres, el problema de Alberto Fernández es que no representó al conjunto. De todas maneras, hay distintas responsabilidades. Lo que hace falta es que las partes, en cualquier consenso, administren no sólo su opinión, sino la de todos. El gran fracaso de Alberto no fue no ser obediente, sino que no fue responsable de lo que representaba.

Alejandro Gomel (AG): ¿Es decir que Alberto traicionó a los que lo votaron?

No me gusta la palabra traición, sino que tomó caminos equivocados y no nos representó. Entre otras cosas, cuando Cristina termina su gobierno, los trabajadores participaban del 53% de la renta, y hoy estamos apenas por arriba del 40%. Es uno de los principales problemas.

