Granados desmintió que vuelva a ser ministro: «Tengo 70 años y estoy para aconsejar»

Alejandro Granados en EXCLUSIVA con Canal 26.

Este martes Alejandro Granados, intendente del partido bonaerense de Ezeiza, habló en ENTREVISTA EXCLUSIVA con CANAL 26 durante el acto de entrega de viviendas a los vecinos en el marco del Plan Procrear en su distrito.

El jefe comunal, no dejó pasar la oportunidad para dar una PRIMICIA para CANAL 26 en medio de una creciente ola de rumores sobre su inmediato futuro, de cara a las próximas elecciones del 14 de Noviembre.

Así, y tras ser consultado si volverá a ser integrante del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires al frente del Ministerio de Seguridad actualmente encabezado por Sergio Berni, dijo Granados: «No, no. Son solo rumores. Yo fui ministro hace ocho años; hoy tengo 70 años y estoy para aportar experiencia y para aconsejar. Para esto hace falta un ministro joven, con mucha polenta, con mucha fuerza».

Y continuaba: «Si es un intendente, mejor; y si es del Conurbano, también mejor porque conoce toda la problemática, pero no hay ninguna posibilidad de que yo vuelva a ser ministro».

«Estoy muy feliz con loo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo con Dulce (Granados, su esposa), y mi obligación es brindarle seguridad a los vecinos de Ezeiza«.

Finalmente, dijo Alejandro Granados en EXCLUSIVA para CANAL 26: «Yo sigo siendo el Sheriff de Ezeiza».

Declaraciones EXCLUSIVAS del Intendente de Ezeiza. Canal 26.





