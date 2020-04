Grandes fortunas: AFIP encontró más de 2.600 millones de dólares en 950 cuentas sin declarar

En días donde se debaten establecer impuestos a las grandes fortunas, la Administración Federal de Ingresos Públicos encontró un disparador clave para saber entre otras cosas, ¿cuántos respiradores evadieron los que entraron al blanqueo propulsado por Maurico Macri?

La subdireccion de fiscalización de la AFIP empezó a trabajar en datos de la OCDE que le había entregado a Macri. Fue entonces que descubrieron que hay 950 cuentas argentinas sin declarar por mas de un millón de dólares. En total, estas cuentas reúnen 2.600 millones de dólares.

El informe presentado por el periodista Alejandro Bercovich en su programa Brotes Verdes de C5N, señaló que en las cuentas brindadas por OCDE durante los cambios de gobierno algunas de ellas tienen hasta 20 millones de dólares sin declarar. ¿Cómo lo ocultaron?

Declararon activos en el exterior en bienes personales por menos de lo que informó la OCDE. Además no declararon activos en el exterior en Bienes Personales y tampoco presentaron liquidación en Bienes Personales. Estos dos últimos grupos, son solo 700 que no declararon bienes afuera o que no liquidaron Bienes Personales, debieron haber pagado 50 millones. Todo esto da un total a pagar de 3.400 millones, lo que equivale al costo de 5000 respiradores artificiales.

Entonces, ¿cuántos respiradores evadieron los que blanquearon?, ¿cuántas camas de hospital le debe Vicentín al Banco Nación?, ¿cuántas enfermeras no tenemos por el dinero fugado?, ¿qué diferencias hay entre robarse barbijos e evadir impuestos?, ¿quién paga la coronacrisis?