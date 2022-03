Grave denuncia de un gremio médico contra el Hospital Italiano

Este martes comenzaron las elecciones para elegir consejeros y congresales para la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP); pero en el Hospital Italiano, según denuncian ante Mundo Gremial, ni les dejaron entrar la urna para que voten los afiliados en una clara violación a la ley de Asociaciones Sindicales.

En charla con este medio, el secretario gremial de AMAP, el doctor Antonio Di Nanno comentó los hechos: “A las 9 de la mañana me hice presente junto a una escribana en el Hospital Italiano acompañado de los representantes de esa filial para pedir un lugar para llevar adelante libremente la elección. Luego de esperar más de una hora en la puerta se acercan dos abogados a informarnos que ante una instancia abierta por AMAP en el Ministerio de Trabajo que dicho sea de paso que se abrió por su actitud antisindical de no reconocer a nuestros afiliados de esa filial, no podíamos realizar la elección. La escribana tomó nota, nos retiramos y se habilitó una urna en la sede central de la AMAP para que los médicos puedan venir a votar”.

Pero el suceso de ayer es uno más en una trama de persecuciones y malas prácticas: “El Italiano genera una guerra de pobres contra pobres, de médicos contra administrativos dado que le meten en la cabeza a los administrativos que los problemas en las cuestiones hospitalarias es culpa de los médicos porque según ellos generan medidas de fuerza, lo que no está sucediendo”, grafica Di Nanno. Y sigue: “Sino que ocurren otras cosas más graves como de que haya residentes a cargo de las guardias sin médicos referentes; como que el Italiano tiene 2.500 médicos monotributistas que encubren una relación de dependencia. A los que son miembros de Comisión Directiva se les reduce las horas de trabajo y por ende sus ingresos ya que son monotributistas por lo que se ven obligados a trabajar en otros lugares para llegar a fin de mes”.

Lo cierto es AMAP está preparando “una batería de acciones gremiales y sindicales en contra del Hospital Italiano y en favor de los médicos a los que representamos”.

Mediante un comunicado, la AMAP enfatizó: “Esta conducta del Hospital Italiano pone una vez más en evidencia su desapego a la ley, su desprecio por el cuerpo médico, el desinterés mayúsculo por sus derechos laborales y gremiales y su elevada soberbia y arrogancia incluso frente a las autoridades nacionales del Ministerio de Trabajo, veedor del acto electoral. Pretende imponer por la fuerza sus propias condiciones de manejo institucionales, violatorias de los derechos de los trabajadores y del marco legal vigente» afirmaron los dirigentes del sindicato.