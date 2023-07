Grecia e Italia se preparan para un calor infernal: se acercarán a los 50 grados

<p>Grecia e Italia siguen este fin de semana en <b>alerta roja</b> por calor extremo mientras sus poblaciones se preparan para máximas casi sin parangón en los registros oficiales a mediados de la semana que viene.</p><p>La isla de Cerdeña, por ejemplo, registrará este próximo lunes 48ºC, a menos de un grado de diferencia del récord nacional de 48,8ºC registrado hace dos años en Sicilia. Dos días después, algunas poblaciones griegas alcanzarán los 47ºC, en medio de los numerosos <b>incendios forestales</b> que comenzaron el pasado lunes cerca de Atenas, la capital, todavía activos.</p><p>"Los días difíciles todavía no han terminado", avisó el jueves el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, en permanente contacto con otros líderes europeos en el caso de que sea necesario pedir más <b>ayuda internacional</b>.</p><p>Varios frentes de alta presión están trayendo calor extremo a través del hemisferio norte del planeta, desde el Valle de la Muerte de California hasta Turpan, en el oeste de China. Estas olas de calor se están volviendo más intensas y prolongadas a medida que las <b>emisiones de combustibles fósiles</b> calientan el planeta.</p><p>Las autoridades griegas, de momento, han pedido a las personas con problemas de salud que trabajen desde casa y a los servicios públicos que muestren <b>flexibilidad</b> en los horarios laborales. A los funcionarios en actividades al aire libre se les ha dicho que dejen de prestar servicios a partir del mediodía.</p><p>Por su parte, el Ministerio de Salud de Italia ha avisado sobre condiciones de emergencia en <b>19 ciudades</b> importantes, incluidas Roma, Nápoles y Cagliari.</p><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">🔴<a href="https://twitter.com/hashtag/OndatediCalore?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OndatediCalore</a>: Livelli massimi di allerta al Centro-Sud nel fine settimana.<br />📞Chiama il 1500 per info su come proteggersi dal caldo e indicazioni sui servizi socio-sanitari sul territorio.<br />Attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20<br /><br />👉<a href="https://t.co/Mwjz900b2H">https://t.co/Mwjz900b2H</a><a href="https://twitter.com/hashtag/ProteggiamocidalCaldo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ProteggiamocidalCaldo</a> <a href="https://t.co/kedzr1Zck3">pic.twitter.com/kedzr1Zck3</a></p>— Ministero della Salute (@MinisteroSalute) <a href="https://twitter.com/MinisteroSalute/status/1682419079708114944?ref_src=twsrc%5Etfw">July 21, 2023</a></blockquote> https://platform.twitter.com/widgets.js<p>El calor está aumentando la <b>demanda de energía </b>en el sur de Europa. España se ha visto obligada a utilizar todas sus plantas de gas para hacer frente a la creciente demanda de electricidad el miércoles, ya que la gente recurrió al aire acondicionado para hacer frente, según la asociación industrial <a href="https://www.sedigas.es/" target="_blank">Sedigas</a>, en una información recogida por <a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank">Bloomberg.</a></p><p>Mientras el Mediterráneo se asfixia, el norte de Europa se mantendrá <b>fresco</b> durante los próximos diez días. La temperatura en Londres permanecerá este sábado 5,5 °C por debajo de la media este sábado, según Maxar Technologies Inc., mientras que capitales como Oslo (Noruega) mantendrán este sábado los 9,5º C del viernes.</p>





