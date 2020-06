Gremio del turf gestiona permisos para reactivar la industria hípica en todo el país

La Unión Trabajadores del Turf y Afines (UTTA) afirmó que se encuentra en plena gestiones para conseguir las autorizaciones que permitan el inicio de las reuniones hípicas en todo el país “lo antes posible”.

Además se solidarizó con los trabajadores y profesionales de la actividad afectados por el cierre de los hipódromos ante la pandemia de Covid-19 e informó que se encuentra gestionando una “ayuda social”.

La organización que conduce Carlos Felice destacó las acciones implementadas en el marco del aislamiento obligatorio, que permitieron el pago de salarios en carácter no remunerativo, facilitando la eximición del pago de cargas patronales para garantizar que todos los trabajadores representados por la UTTA reciban su salario y conserven sus puestos laborales.

No fue así en el caso de los empleados no registrados y profesionales del turf. En esa línea, señaló que “estamos trabajando desde distintas ópticas para solucionarlo, ya sea con ayuda social a nuestros compañeros, o con reclamos legales a los responsables de estos incumplimientos”.

La UTTA manifestó su acompañamiento al “banderazo laburante” convocado por obreros de la actividad para el próximo viernes, aunque no avaló “la consigna adyacente de la convocatoria porque a nuestro juicio son trabajadores precarizados por quienes dicen representarlos”.

El gremio que conduce Carlos Felice sostuvo que el llamado a movilizarse “deja al desnudo varias miserias de nuestra noble actividad. Nuestra organización siempre apoyará toda manifestación popular tendiente a reclamar la reivindicación de un derecho. Pero en este caso queda en evidencia que algo ha salido mal, muy mal, en el entramado de figuras personales persistentes en la actividad hípica”.

En un comunicado, la organización aclaró que “representa los intereses y derechos colectivos de los mensualizados o jornalizados que en relación de dependencia se desempeñan en todos los hipódromos del país, con el alcance y limitaciones de nuestra propia personería gremial, las cuales nos dificultan llegar a los trabajadores no registrados, y a quienes –sintiéndose parte de esta comunidad- están desempleados”.

Tras detallar las acciones en resguardo del salario y el empleo, indicó que “quienes ´trabajan´ en la actividad sin estar en relación de dependencia reflejan sólo dos opciones desde el punto de vista del derecho laboral: o son trabajadores en negro, a los que alguien no quiere reconocerles tal condición; o bien profesionales autónomos, con medios propios suficientes para ser considerados como tales al brindar servicios a terceros”.

Así, para la UTTA “quiénes reclaman la reapertura de la hípica sin considerar los peligros de contagio, desafiando decisiones de las autoridades nacionales, provinciales y locales” son “personas que al no haber carreras, evidentemente no trabajan y por ende no les pagan. No están registrados en relación de dependencia, ni se perciben “trabajadores en negro”, pues les han enseñado que no lo son” a quienes califica de “verdaderas víctimas” y a los que “en lugar de resguardarlos les han hecho creer que por llamarlos profesionales no necesitan amparo de las leyes laborales”.

La UTTA denunció que “”os sectores se siguen beneficiando con la situación ruinosa en la que se encuentran: aquel que debió emplearlos en relación de dependencia y no lo hizo; y quienes tras juntarlos en asociaciones “gremiales”, en lugar de intentar sus conquistas de derechos irrenunciables, los sumieron en la situación actual. Pero el hambre y las penurias de los explotados terminan siendo funcionales a los explotadores… quienes lejos de protegerlos, los usarán para reclamar al Estado la apertura de los hipódromos en fase de la cuarentena donde el AMBA contiene la peor parte de la enfermedad. Por ende, la protesta dentro de la pandemia incluye una responsabilidad social notoria, cuando las provincias cuentan con mejor situación sanitaria para expresarse”, afirmó.

En tal sentido la UTTA convocó a quienes hoy padecen la situación descripta “a reconocerse en unión con sus hermanos trabajadores registrados, a fin de reclamar los derechos y beneficios de la seguridad social. Los apoyaremos en esa lucha en cada rincón del país. Los asalariados de otros gremios que no están cobrando ni tienen respuestas concretas deberían focalizar sus reclamos en sus representantes, aunque algunos de éstos calificaron de “exitoso” el encuentro del lunes 1º en Lotería Provincial y ahora salen a cuestionar una gran parte de lo allí acordado”.