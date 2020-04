Gremio docente de Neuquén exigió el pago de salarios en tiempo y forma

El Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz, liderado por Claudio Vidal, afirmó que no firmará ningún acuerdo con el objetivo de mantener los puestos de trabajo con rebaja salarial en el marco de la emergencia sanitaria. Asegura que si acepta la propuesta de la patronal sus afiliados sufrirán “una reducción del casi el 60% en sus salarios de bolsillo”.

El secretario general de petroleros se quejó por la actitud de los empresarios al señalar que “primero, no actualizaron paritarias y reducir el sueldo para mantener los puestos de trabajo no corresponde. Es abusivo” y agrego que “claramente es un mensaje de que a la crisis la paguen los trabajadores”, indicó a Télam.

El gremio aclaró que continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo, algo que ya concretaron las organizaciones sindicales de otras provincias y detallaron que las reuniones con el sector empresarial son a través de videoconferencias y que por el momento seguirá siendo de ese modo.

“Hay mucha presión para que nosotros firmemos pero con la comisión directiva tomamos la decisión de no firmar. Estamos ante un hecho mezquino, absurdo, que termina siendo una imposición a nivel empresarial”, apuntó el gremialista.

“Las empresas para no pagar la doble indemnización no van a despedir. Tenemos que tener una visión más amplia y no perjudicar al estado nacional”, finalizó Vidal.