Gremio docente porteño para hasta el sábado

El sindicato de docentes porteño Ademys anunció que continuaran con la medida de fuerza durante toda la semana, hasta el sábado 7 inclusive, en rechazo al retorno de las actividades educativas presenciales.

El secretario adjunto de Ademys, Jorge Adaro, detalló que “la medida de fuerza es la continuidad de la que arrancó el miércoles del la semana pasada y seguirá hasta el sábado” y a esto sumo que “lo que correspondería es que la ministra (Soledad Acuña) convoque a las organizaciones sindicales y escuchar la opinión de la docencia, y esto no se ha dado”.

Esto se da en el marco de la propuesta lanzada por la ministra de Educación, Soledad Acuña, para que el ciclo lectivo 2021 comience de manera presencial el 17 de febrero.

El dirigente sindical sostuvo que “el hecho de que las clases empiecen el 17 de febrero no soluciona ninguno de los problemas profundos que tiene la educación en el marco de la pandemia”.

“Es puro maquillaje si no se resuelve con decisión política suministrar computadoras y conectividad a los jóvenes y docentes” sumando que “si esto no es así, no hay ninguna posibilidad de garantizar un proceso de educación continuo”.