Gremio porteño asegura que en la Ciudad apenas vacunaron a 130 docentes

La Unión de Trabajadores de la Educacion (UTE) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denunció al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ante el escaso avance en la campaña de vacunación sobre los trabajadores del sector.

El secretario general de la entidad, Eduardo Lopez, remarcó que la campaña se está llevando “a cuenta gotas” y que “mientras en la provincia (de Buenos Aires) ya vacunaron a 130.000 docentes, en Caba apenas vacunaron 130”.

“Ayer comenzaron a vacunar docentes de la Ciudad, después de las quejas, que mandamos cartas documentos y que salieron las encuestas; hay encuestas que hoy dicen que el 86% de la comunidad defiende que hay que vacunar a los docentes como una prioridad”, remarcó el dirigente.

El referente de la organización cuestionó el accionar del Gobierno porteño y se preguntó cuánto tardará en completarse la vacunación dados los números actuales. “Van a tardar mucho tiempo porque no somos baldosas, si fuéramos baldosas en una semana estaríamos vacunados todos los docentes de Caba”, ironizó.

Esto hace el Gobierno de la Ciudad con la vacunación docente.

Las vacunas no llegaron, el ministerio de educación no responde, los canales de comunicación no dan ninguna precisión.

Siguen llegando docentes con turnos y todavía no entraron ni los de las 7:45.

¿Y Larreta? pic.twitter.com/uuZ47wtonu

— Eduardo López (@eduardolopezute) March 12, 2021