Gremios de todo el mundo movilizan y piden por la ratificación del Convenio 190 de OIT

Las federaciones sindicales mundiales se movilizarán este jueves en todo el mundo en reclamo del inmediato cese de «la violencia de género y el acoso en el mundo laboral».

Lo hacen en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Son los casos de la Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) y las federaciones sindicales mundiales ITUC y UNI Global Union, entre otras, que se manifestarán para defender «el derecho de los trabajadores a un ambiente laboral sin violencia» y para demandar la ratificación del Convenio 190 aprobado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

♀️ 25 Nov – International Day on the Elimination of Violence Against Women💜 📢The ITUC, the global union federations and their affiliates are calling on governments around the world to #RatifyC190! 👉https://t.co/oe90nAgbQe pic.twitter.com/9k3z4oOg0j — ITUC (@ituc) November 25, 2021

Ese instrumento definió a la violencia y el acoso y aclaró que «el mundo del trabajo» se extiende más allá del lugar de labor, y contempló los incidentes que pueden producirse durante la jornada de tareas y los vinculados con o derivados del empleo, incluyendo las instalaciones sanitarias y los traslados hacia y desde el trabajo.

El 35 por ciento del total de mujeres mayores de 15 años del mundo fue víctima de violencia física o sexual y, la violencia de género, es considerada una de las violaciones de derechos humanos más practicadas, pero no hay políticas efectivas para evitarla, según el documento que reúne a las organizaciones del transporte.

El Convenio abordó también la violencia de terceros y reconoció los efectos de la violencia doméstica y la necesidad de mitigar su impacto en el mundo del trabajo.

Las organizaciones afiliadas a la ITF, las federaciones sindicales internacionales, las entidades civiles y las activistas fueron «la clave para lograr que en junio de 2021 comenzara a regir el Convenio 190», aprobado en Ginebra, Suiza.

«En este día, decimos: ‘No esperaremos’. Debemos hacer retroceder la marea de la violencia en el mundo del trabajo, en particular la violencia contra las mujeres. El Convenio 190 de la OIT es la herramienta para lograrlo. Hemos hecho una gran campaña a favor de este Convenio y tenemos el deber de asegurarnos de que se ratifique y se aplique. Dado que la violencia y el acoso se han disparado durante la pandemia, le debemos a nuestros miembros, que están en la primera línea de los abusos en los sectores de servicios, seguir luchando por un lugar de trabajo seguro», señaló la Secretaria General de UNI Global Union, Christy Hoffman.

Los países que ratificaron el Convenio 190 fueron la Argentina, Namibia, Somalia, Ecuador, Mauricio, Grecia, Italia y Fiji; 20 naciones están en vías de hacerlo y otras se comprometieron a realizarlo,en tanto Edgar Díaz, secretario regional de la ITF, señaló hoy que ese instrumento fue «un gran ejemplo de lucha de las trabajadoras del transporte y, la entidad, está comprometida para su ratificación por todos los países».

«Es preciso crear conciencia de que no hay lugar para la violencia de género o laboral. La trabajadora es fundamental para el fortalecimiento de los sindicatos. Mañana es preciso movilizarse y compartir mensajes de solidaridad en rechazo de la violencia de género y en defensa de la ratificación del Convenio», sostuvo Pablo Moyano, vicepresidente mundial de la ITF, adjunto del gremio camionero y cogeneral de la CGT.