Gremios docentes bonaerenses le insisten a Kicillof que convoque a paritarias

Docentes de la provincia de Buenos Aires se pliegan al pedido de distintos sectores gremiales de volver a negociar salarios en instancias paritarias debido a la escalada de precios de los últimos tiempos y al comportamiento del índice inflacionario.

La Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) le reclamó al gobernador Axel Kicillof que convoque a los gremios educativos a una nueva instancia de negociaciones para “analizar de manera urgente el estado de situación”.

El secretario general de la organización gremial, Alejandro Salcedo, pidió una nueva convocatoria a la Comisión Técnica Salarial ante la pérdida sostenida de poder adquisitivo del salario y destacó que “al Ministerio de Trabajo de la Provincia le corresponde convocar a las partes toda vez que una de ellas lo solicite”.

“Ayer (por anteayer) el Indec difundió el porcentaje de la inflación registrada en mayo, el cual alcanzó el 3,3%. Ya acumula 21,5% en lo que va del año. Esto demuestra lo que Udocba advirtió al no firmar el acuerdo paritario: el aumento ofrecido por el gobierno bonaerense no alcanza para compensar la pérdida de nuestro poder adquisitivo. Ya veníamos con un deterioro del 20% después de los años de Vidal, y ahora no conseguimos ni empatarle al índice de precios”, remarcó el titular del gremio.

Es preciso aclarar que el pedido de los docentes de la provincia ya es recurrente. Sin embargo, la titular de trabajo, Mara Ruiz Malec, adelantó que de momento no planean llevar adelante la discusión salarial ya que “no hay datos suficientes para tomar la decisión”.

“Es necesario analizar de manera urgente el estado de situación y encarrilar las negociaciones hacia un recupero salarial. No es una novedad si digo que el salario no alcanza, ante la escalada de aumentos. No podemos esperar hasta agosto cuando se cobre la segunda parte de los tres tramos de aumento previstos, porque ya quedamos debajo del nivel de inflación”, finalizó Salcedo.