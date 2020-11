Gremios docentes cruzaron a la ministra Acuña tras sus polémicas declaraciones

Diversos gremios y actores educativos repudiaron fuertemente las desafortunadas declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, en el ciclo virtual del diputado Fernando Iglesias, Un café con Iglesias.

Allí, la funcionaria aseguró que quienes llegan a la docencia “son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera como tercera o cuarta opción después de fracasar en otras”.

Al mismo tiempo expresó que “la izquierda ha tomado una fuerza muy grande y donde además el perfil de los estudiantes va teniendo un sesgo más claro”, y agregó: “Y si uno mira por nivel socioeconómico, que no debería ser un determinante, pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras para aportar en el aula, la verdad que son cada vez más de los sectores más vulnerables los que eligen la carrera docente”.

Al respecto, desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), liderada por Sonia Alesso, remarcaron que Acuña “le falta el respeto a miles de docentes que día a día, con su trabajo comprometido, sostienen el sistema educativo” y que “estas declaraciones dejan al desnudo el pensamiento profundo del Gobierno de la Ciudad”.

Para la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, les docentes son personas de bajos recursos económicos y que no pudieron completar otras carreras y, ya de grandes, terminaron por buscar un trabajo en la docencia. Así de insólito, prejuicioso y discriminador. pic.twitter.com/Kr9E0XmVIp — Revista Cítrica (@revistacitrica) November 16, 2020

“Acuña deja explícito su menosprecio hacia las y los docentes porteños con pronunciamientos que muestran a las claras la matriz del modelo educativo llevado adelante por el macrismo en los cuatro años que gobernó la Nación y en los 13 años que esta funcionaria está al frente del Ministerio”, detallaron.

En tanto, desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de la Ciudad, aseguraron que la funcionaria “usa el Ministerio como plataforma electoral y agrede a la docencia para tapar el fracaso de las burbujas educativas”.

En referencia a la relación del Gobierno con los gremios docentes, Acuña fue tajante: “No les pido permiso, podemos consultarles para tener una visión más participativa e integral, pero yo no le pregunto al sindicato si están de acuerdo para volver a la presencialidad. Yo con ellos discuto condiciones laborales”.

“Hoy lo que está pasando a nivel nacional es que las decisiones de políticas educativas se toman con el sindicato. De hecho en cada reunión del Consejo Federal está Baradel, y yo no se porqué me tengo que sentar con él que no es par nuestro”, fustigó.

Al respecto, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, destacó que “es lamentable que una ministra de Educación denigre y estigmatice a los docentes como lo ha hecho Soledad Acuña”.

Trotta también repudió los dichos de Acuña

El titular de la cartera educativa a nivel nacional, Nicolás Trotta, cuestionó los dichos de la ministra porteña e instó a que desde la Ciudad se pidan disculpas.

“Las declaraciones de Soledad Acuña son sumamente injustas e incoherentes, en un momento donde toda la comunidad docente ha desplegado un enorme compromiso en un año excepcional”, detalló el funcionario.

Por último, Trotta remarcó que al margen de los dichos desafortunados de la funcionaria educativa, “la ausencia de diálogo con todos los actores del sistema educativo y con los docentes en particular” es algo que caracteriza al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.