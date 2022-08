Gremios docentes de la CGT lanzarán un paro nacional por el ajuste en educación

La Unión de Docentes Argentinos (UDA), que conduce Sergio Romero, confirmó que anunciarán un paro nacional para la semana que viene, como consecuencia de los recientes recortes realizados en educación y los bajos salarios que registra el sector.

«Nos estamos reuniendo los gremios confederados en la CGT y es muy probable, casi con certeza, que vamos a anunciar la semana que viene un paro nacional docente”, afirmó Romero. Según trascendió, a la UDA se acoplarían la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).

“El Gobierno esta generando este malestar y se va a tener que hacer responsable de las decisiones que están tomando», aseveró Romero en declaraciones a Cadena 3. En ese sentido, reveló que el recorte de 50 mil millones de pesos que realizó el ministro de Economía, Sergio Massa, los tomó por sorpresa y aseguró que pensaban que «iba a ser totalmente distinto».

«Pensamos que iba a haber inversión para sacar a los docentes de la línea de pobreza, que iba a haber inversión para mejorar edificios escolares, que iba a haber inversión para nuevas tecnologías y todo esto se ha reducido», señaló el dirigente gremial.

«Hay un grado de inflación que afecta a los hogares argentinos y nosotros de un colectivo de un millón doscientos mil docentes, tenemos un poco más de 400 mil debajo de la línea de pobreza que no alcanzan la canasta básica de alimentos», agregó.

Además, Romero no está de acuerdo con un bono para compensar con la inflación: «Las cifras deben ser remunerativas, porque a la hora de jubilarse un docente le pesa las cifras no remunerativas. Hay provincias que tienen más del 50% de ítems en negro, no remunerativos del salario. Entonces me parece que no solo tiene que tener un alto porcentaje la negociación sino también calidad el salario”.