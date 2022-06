Gremios endurecen su discurso contra el gobierno por la inacción contra «los formadores de precios»

El persistente aumento de la inflación y la inacción del gobierno contra los formadores de precios hizo coincidir en las últimas horas a dirigentes gremiales de distintos sectores, que endurecieron su discurso contra el Ejecutivo y deslizaron la necesidad de marchar contra los grandes empresarios a los que le adjudican una clara responsabilidad en el desborde de los precios.

El titular de ATE y secretario adjunto de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, declaró hoy que “la cuestión no es declamar contra la desigualdad sino tomar medidas inmediatas para superarla” y, en un mensaje directo al gobierno, reclamó la convocatoria al Consejo del Salario para volver a recomponer ingresos de la población vulnerable.

El dirigente se hizo eco del último informe del Observatorio Social de la UCA, que informó que 4 de cada 10 argentinos son pobres, tanto por ingresos como por privaciones elementales en cuanto al acceso a vivienda, educación, servicios básicos o empleo, entre otras dimensiones. Y de ellos, 1 de cada 10 experimenta hambre de manera cotidiana. En este marco, el dirigente pidió medidas urgentes al Ejecutivo y reiteró una demanda de la central de estatales para que se establezca un salario universal para dar respuesta inmediata a los 4 millones y medio de personas que viven en la indigencia, es decir, que padecen hambre en Argentina.

“Es una prioridad que lamentablemente el gobierno ha abandonado. La cuestión no es declamar contra la desigualdad sino tomar medidas inmediatas para superarla, fundamentalmente para quienes padecen hambre”, apuntó.

Ante esa realidad, “se hace indispensable que el gobierno convoque de inmediato al Consejo del Salario Mínimo para reabrir esa discusión”, afirmó el líder sindical. “Ya en marzo dijimos que el 45% de aumento, que se había aprobado por mayoría y que la CTA-A se abstuvo de apoyar, era insuficiente. Los hechos han ratificado esta aseveración”, indicó al tiempo que insistió en que «es urgente que se establezca un nuevo incremento que permita superar la inflación, porque todas las previsiones tanto desde las centrales sindicales, como desde los sectores empresariales, estiman que va estar por encima del 70%. Y en el caso de los alimentos, a donde van principalmente los menguados ingresos de los sectores populares».

Por su parte, el secretario adjunto de de ATE, Rodolfo Aguiar, tildó de “cínico” al empresario Federico Braun, el dueño de los supermercados La Anónima que el último martes pronunció un “chiste» sobre la remarcación de precios diaria. Sostuvo que “en este momento, los empresarios como Braun son los enemigos internos más peligrosos que tiene nuestro país. Hay que pensar seriamente en un boicot o en el bloqueo de sus sucursales». En este marco, el adjunto estatal remarcó que «el sufrimiento de trabajadores, jubilados y sectores populares es culpa de estos empresarios inescrupulosos y de un gobierno que no se anima a enfrentarlos».

El último miércoles había sido Pablo Moyano quien, a contramano de otros dirigentes de la CGT, había expresado como necesaria la convocatoria desde la central obrera a una gran marcha para repudiar las políticas que complican a los argentinos: «es necesario desde la CGT convocar a una gran marcha para repudiar, no solamente las expresiones, sino las políticas inflacionarias que llevan adelante estos empresarios». Durante esa jornada habían sido las organizaciones sociales las que realizaron una movilización frente a la sede de la COPAL (Industrias alimenticias) en repudio a los aumentos injustificados de precios.

Esta tarde la CGT emitió un comunicado, firmado por el «consejo directivo nacional» y no por los secretarios generales, en el que repudia las declaraciones de Braun pero en el que no convoca una movilización contra las grandes empresas. No hay acuerdo en la cúpula de la central obreara. Héctor Daer, por caso, viene de compartir largas jornadas en la OIT con Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA y la Copal.

Por otra parte, el dirigente camionero envío un mensaje al gobierno nacional por el pedido del pago universal del salario familiar: «vamos a seguir reclamando al gobierno nacional que sea universal el pago del salario familiar por hijo, hay 6 millones de trabajadores registrados y solo 2 cobran ese salario, queremos que todos los trabajadores y trabajadoras reciban ese salario que es un derecho que nos dio el General Perón».