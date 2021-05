Gremios marítimos piden ser vacunados y convocaron a un paro total por 48 horas

Los gremios marítimos agrupados en el SOMU, Centro de Patrones, Asociación de Capitanes, Conductores Navales, Maquinistas Navales y Comisarios, entre otros, comenzarán un paro total de actividades “en resguardo de la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras” a partir de las 18 horas.

En este sentido, el paro se extenderá por 48 horas de no obtener respuestas del Gobierno Nacional ante la falta de vacunación a sus representados, y a través de un comunicado expresaron: “Somos trabajadores esenciales y no nos han vacunado contra esta pandemia. Nuestros compañeros están enfermando y están muriendo en sus puestos de trabajo. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados”.

Cabe destacar que actualmente hay más de 20 tripulaciones aisladas y muchas de ellas no las dejan entrar a puerto sabiendo que tiene trabajadores infectados en sus cubiertas. En la última semana hubo 4 muertos por Covid y crecen los casos, tal como lo informaron.