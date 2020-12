Gremios mendocinos rechazan la propuesta salarial por considerarla “insuficiente”

En el marco del debate de la paritaria del 2020, y luego de las reuniones entre emisarios del Ejecutivo provincial y los distintos gremios, los representantes sindicales informaron que no alcanza el ofrecimiento del gobierno, y reanudaran la reunión el próximo 18 de diciembre.

Algunos sectores sindicales dudan de la aceptación de la oferta, ya que unos sostienen que es insuficiente; otros aseguran que se “aniquila la paritaria 2020” y un sector decide esperar y que decidan las bases. Y esto podría suceder el próximo 18 de diciembre, cuando las partes se vuelvan a reunir.

Es importante recordar que la propuesta salarial del ejecutivo abarcaba hasta el 31 de diciembre de 2021, se compone de una suma fija de 54.000 pesos pagadera en cuotas de carácter no remunerativo y no bonificable a abonarse durante el próximo año, y un porcentaje de aumento del salario del 20% dividido en tres tramos: 7% en marzo y julio y el 6% en octubre, no acumulables.

Para el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) “se aniquila la paritaria 2020”, ATE prefiere esperar y que decidan las bases, mientras que Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) y Judiciales aseguran que la oferta es escasa.

Las próximas horas y los últimos días serán clave para saber qué será de las paritarias para los sectores estatales y si habrá acuerdo.