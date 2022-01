Gremios piden al gobierno que, antes que paliativos como Precios Cuidados, haya un plan para bajar la inflación

De a poco, gremios como Comercio, comienzan a negociar la reapertura de las paritarias. Pero a los jefes sindicales les preocupa una inflación que no da tregua y en 2021 truncó los acuerdos de precios y salarios pactados en febrero pasado. Ahora el metalúrgico Antonio Caló le puso palabras a este escenario: “Basta de precios cuidados”, pidió al gobierno como una forma que se concentre en atacar el fenómeno inflacionario.

Hoy Caló, titular de la UOM, recordó que aunque en paritarias se logre empardar o ganar al IPC, siempre los salarios van por detrás de los precios. “Sacamos 50,2% de aumento. Podés sacar 60 o 70% pero la plata no alcanza nunca. Si no se corrige la inflación no va a arreglarse nunca”, enfatizó el jefe gremial en declaraciones radiales.

Caló: “Podés sacar un 70% de aumento pero la plata no alcanza porque la inflación se la come”

En este sentido, fue tajante al pedir una política específica al Ejecutivo para combatir el alza generalizada de precios. «Basta de precios cuidados. Hay que resolver el problema de fondo y ponerlo arriba de la mesa para corregir la inflación entre todos”, disparó el dirigente, de buen vínculo con la Casa Rosada

Entre enero y febrero varios gremios comienzan a rediscutir sus paritarias. En 2021 el IPC terminó en 50,9% pulverizando las previsiones oficiales e incluso la pauta salarial del 32% que había sido negociada en el Museo del Bicentenario en las recordadas rondas de “acuerdos y salarios” que impulsaba el oficialismo para contener las expectativas inflacionarias.

Hace unos días la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) dio a conocer la reapertura de las paritarias y adelantó que exigirá un incremento del 16% extra a lo firmado anteriormente «en sintonía con el incremento del costo de vida». Se espera una próxima reunión de Antonio Cavalieri con las cámaras empresarias para ultimar las negociaciones salariales, ya que en enero y febrero cobrarán los últimos tramos de aumento, que corresponderán a un 8% por mes, una suba similar a lo abonado en mayo y septiembre.

Así y todo, en el gremio sostienen que necesitan un incremento para que sus afiliados no pierdan poder de compra. Afirman que la economía viene de meses de alta inflación, por arriba del 3%, con un indicador interanual que promedia el 50%.

«Ya comenzaron las charlas y cuando haya bastante acuerdo, se fijarán las fechas» de las reuniones, indicó una fuente gremial consultada que coincidió en que «el gobierno va a tener que lanzar un plan distinto económico o no pero con un 50% de inflación no se puede aguantar y el dólar sigue aumentando. Encima no es sólo emisión el problema porque hay empresarios especuladores que hacen lo suyo».