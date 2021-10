Gremios y agrupaciones de abogados movilizaron en repudio al «intento de Larreta de colonizar la justicia nacional»

Organizaciones gremiales y agrupaciones de abogados laboralistas se manifestaron frente al Tribunal de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar un intento del gobierno porteño de «colonizar la justicia nacional».

La movilización tuvo epicentro en Cerrito 760 en rechazo a la ampliación de facultades que se votó el pasado 1 de octubre en la Legislatura, que habilita al TSJ a revisar causas de la Justicia nacional.

Los gremios de la Corriente Federal de Trabajadores se hicieron presentes en la marcha y aseguraron que la ley aprobada «es inconstitucional, dilatará y encarecerá todos los procesos judiciales», además de «garantizar la impunidad al PRO y sectores de poder al contar con un tribunal acorde a sus intereses».

La columna sindical estuvo encabezada por el candidato a diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, quien apuntó con el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y miembros de Juntos.

«Aquellos que se dicen defensores de las instituciones estarían diciendo que vamos rumbo a Venezuela cómo algo peyorativo pero son ellos quienes arremeten contra las instituciones», señaló.

También formaron parte de la movilización los integrantes de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio que preside Gustavo Ciampa, desde donde denunciaron que la legislación aprobada «es un intento de colonizar la justicia nacional».

🗣️ El presidente de la @CAL7deJulio, @gusciampa:

«Quieren derogar la indemnización por despido pero no van a poder. Porque no vamos a dejar que avancen, porque la protección contra el despido no es solo económica, va la dignidad de las trabajadoras y trabajadores». pic.twitter.com/OrNpRozZX9

October 6, 2021