Greta Thunberg lidera la ‘contracumbre’ ante la COP26 y pide a los políticos que «se acabe el bla, bla, bla»

Greta Thunberg no ha faltado a la Cumbre del Clima en Glasgow, pero su asistencia está marcada porque es ella quien va a liderar las ‘contracumbres’ destinadas a pedir más hechos a los líderes políticas. En esa línea ha ido su primer discurso. «Decimos: no más ‘bla, bla, bla’, no más explotación de la gente y de la naturaleza y del planeta«, sostuvo desde la ciudad escocesa. Su discurso está claro. «No más explotación, no más ‘bla, bla, bla’. No más lo que sea que estén haciendo ahí dentro», les ha dicho a los líderes.

«Estamos hartos y cansados de ello y vamos a hacer el cambio, les guste o no. Llevan demasiado tiempo así y no vamos a dejar que se salgan con la suya. No lo haremos», sentenció de forma muy rotunda.

La Cumbre del Clima COP26 nace descafeinada pero con un mandato muy claro: que los países se dejen de las palabras y pasen a los hechos para luchar contra el cambio climático. Esa es la idea principal en un evento que va cojo desde el momento en el que Rusia y China han minimizado su presencia a algunas declaraciones y al envío de emisarios de segunda línea. De hecho, esas posiciones de Vladimir Putin y de Xi Jinping han despertado recelo en el resto de líderes que sí están en Glasgow.

Por el momento, los mensajes son rotundos. Solo es el primer día pero el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, avisó de que es el momento de los compromisos concretos. «Es el momento de decir basta. Basta de brutalizar la biodiversidad, basta de matarnos a nosotros mismos con carbono, basta de tratar a la naturaleza como si fuera un váter», expresó, y alertó de que los países tienen que frenar la deriva actuar: «Estamos cavando nuestra propia tumba».

En este sentido, Guterres llamó a poner fin a «nuestra adicción a los combustibles fósiles, que está llevando a la humanidad al límite» y subrayó que «los recientes anuncios climáticos pueden dar la impresión de que estamos dándole la vuelta», pero «esto es una ilusión», porque las palabras no pueden quedarse solo en eso. Para terminar, además, calificó de «vergüenza» los cinco millones de muertos por Covid en el mundo, lamentando los estragos que ha causado y sigue causando la pandemia.