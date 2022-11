Greta Thunberg y más de 600 jóvenes demandaron a Suecia

La activista Greta Thunberg demandó este viernes, junto a más de 600 activistas medioambientales, al Gobierno de Suecia por su política climática en un intento por impulsar medidas efectivas que frenen el cambio climático.

«Hoy es un día perfecto para demandar al Estado por su política climática insuficiente. Eso es lo que hemos hecho. Nos vemos en la corte», señaló la joven de 19 años en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter.

School strike week 223. Today we are 636 young people in @auroramalet who are suing the Swedish state for insufficient climate action. Therefore we now marched from the parliament to the court. #FridaysForFuture #ClimateStrike #Aurora #ClimateTrials #UprootTheSystem @auroramalet pic.twitter.com/gatAMGPzcp

Entre los demandantes se incluye un gran número de niños y adolescentes pertenecientes a la organización Aurora, cuyo objetivo es lograr que el Gobierno sueco tome medidas «más contundentes» contra el calentamiento global, según informó el diario ‘Dagens Nyheter’.

Los jóvenes activistas solicitaron además a la Justicia de Suecia que se reconozca la «insuficiencia» y la «inacción» de las autoridades en materia medioambiental.

Tanto Thunberg como su movimiento fueron galardonados en 2019 por la organización Amnistía Internacional con su premio anual de Embajador de Conciencia debido a su «liderazgo y valentía únicos en la lucha por los Derechos Humanos».

«Nunca se había iniciado ningún proceso jurídico por el clima de esta envergadura ante el sistema jurídico sueco», declaró a la AFP Ida Edling, miembro del comité Aurora, que interpuso la demanda.

El reclamo, presentado simbólicamente durante una manifestación en Estocolmo, ya había sido enviado por internet a un tribunal de la capital, explicó el comité.

Today on Black Friday is the perfect day to sue the state over its insufficient climate policies.

So that’s what we did.

See you in court!

#Aurora #ClimateTrials #UprootTheSystem

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 25, 2022