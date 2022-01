Grieta en el PRO por exploración petrolera en la Costa Atlántica

“Se perforan ya 300 pozos y se hicieron cientos de miles de kilómetros de sísmica, que es la misma tecnología con la que se buscó el ARA San Juan”, sostuvo. Y agregó que “en la fase de la sísmica no hay riesgo de nada, ni para la pesca, para nada. Si no, no habría más peces”.

Vale recordar que el intendente Montenegro, quien presenció su exposición, aseguró desde un primer momento que “no voy a defender solo el trabajo sino también la calidad de vida de todos los que viven en mi ciudad. Y por eso voy a manifestar públicamente mi rechazo a cualquier tipo de explotación petrolera en las costas de General Pueyrredón”.

Iguacel admitió que hay un riesgo ambiental. Pero les restó importancia. “Hay un riesgo, que se rompa un oleoducto y que se derrame petróleo, pero ese riesgo ya existe y con más intensidad. Por acá enfrente cruzan barcos de Caleta Olivia, de Río Gallegos, de Puerto Rosales, que van a Campana, a Brasil”.

Concepto

Reforzó, además, un concepto que también utilizaron desde Nación y defendieron desde Provincia: la distancia. “Además buscó llevar tranquilidad a Mar del Plata a partir de marcar la distancia de las costas en la que se emplazarían las plataformas, que es de 300 kilómetros. “Sería muy difícil que llegue a la costa de Mar del Plata, más posible es que caiga en la costa de Samborombón”, remató.

“Si yo mañana voy a Capitán Sarmiento y me pongo a hablar sobre lo bien que están los caminos rurales y dejo claro que lo que está haciendo la Provincia es lo mejor, estoy seguro que a Iguacel le va a caer mal. No podés venir de visitante a plantarte en contra de algo por lo que el intendente, que es tu mismo color político, está peleando”, le dijo a Ámbito un dirigente muy cercano a Montenegro.

Pero el intendente de Mar del Plata no es el único que está en contra. Los jefes comunales de los distritos balnearios que representan al Frente de Todos ya avisaron en on y en off que no están de acuerdo con la exploración.

Con su exposición, Iguacel dejó a la vista que se viene una época en la que las internas políticas no solo se van a discutir puertas adentro, sino también de cara a la gente.