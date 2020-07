Ferdinand Amunchásteguy. A medida que la cuarentena se extiende, los humores se van alterando y se expresan del modo más agresivo que pueda imaginarse entre las personas civilizadas. Los problemas intrafamiliares han surgido a la luz, tanto como la violencia, las depresiones, la rebeldía contenida y todas las otras alteraciones que una imaginación frondosa pueda asociar a un extendido encierro. Mientras esos fenómenos suceden, siguen ocurriendo aquellas otras vicisitudes vinculadas a la vida común de los argentinos, pero que ahora se deslizan en las sombras, como si resultaran fantasmas proyectados de un mundo en el que nunca más nos tocará vivir.

De todos modos, y más allá de esa realidad, otra vertiente de lo cotidiano se ha traslado al ámbito del Poder Judicial. Sorpresivamente, cuando más estricta se ha vuelto la cuarenta, apartándose del comportamiento esbozado desde el inicio de la misma, la CSJN ha dejado trascender que podría reiniciar su actividad, excluyendo a los Juzgado de Primera Instancia y a los Tribunales Orales. Cierto es que dicha decisión no ha de alterar sustantivamente la actividad, ello así, por que los Tribunales que son habilitados son las Cámaras de Apelaciones y la propia Corte, tribunales ambos que pueden desarrollar sus tareas de modo virtual.

De todos modos, no dejaría de llamar la atención que fuera la propia Corte -Tribunal sin plazos- quien se apresurase a reponer su actividad sobre todo, cuando se ha hecho público el desagrado de la Vicepresidente porque ese Tribunal jamás quiso tratar sus agravios por lo que consideró, la persecución judicial iniciada por el anterior Gobierno. Es acaso que la Corte piensa volver sobre sus pasos y pronunciarse respecto de aquello que hasta ahora no había excitado su intervención? Pues no, finalmente descolocando incluso al sindicato de los judiciales, la Corte mantuvo la misma posición que hasta ahora, adhiriendo a la inactividad ordenada por el Presidente, y disponiendo que en el ÁMBA, no haya actividad judicial ordinaria.

Contemporáneamente, mientras todo permanece inmovilizado en el país, la actividad de los denunciantes no se detuvo, alcanzando, quizás casualmente, lo que los encuestadores llamarían un “empate técnico”, entre las denuncias que alcanzaban a los integrantes del Gobierno, ahora vuelto a conducir nuestros destinos, y el que apenas nos ha abandonado . Salvo los “nuestros” , ya existen los “míos y los tuyos” , generándose un enorme conglomerado de causas judiciales que equilibran el compromiso judicial de los Funcionarios actuantes en las últimas décadas.

El ciudadano común, no sin cierta sorpresa, ve desarrollarse investigaciones en las que se sospecha de actividades de espionaje cometidas tanto por unos como por otros. Corridos de Comodoro Py, han aparecido ahora jueces federales del interior que, sin embargo, tienen en sus manos el destino de los conspicuos personajes de la Política Nacional. Ramos Padilla y Villena -quizás descendiente del cardenal que generó los desvelos de Isabel la Católica- empiezan a quitar el sueño a los ex funcionarios de Cambiemos, inaugurando una temática hasta ahora poco frecuente en el ámbito judicial, un espionaje interno que, también hay que reconocerlo, no formaba parte de la realidad política local.

Lo que tampoco puede soslayarse es la desaparición de la reforma judicial con la que el Presidente inició su gestión anunciandola y que ahora, junto con otros proyectos que parecían ser la columna vertebral de su gobierno, se han corrido de la escena -el gravamen a las grandes fortunas, ley de hidrocarburos y reforma tributaria entre otras-. Casi podría asegurarse que el silencio sobre esos temas, es una consecuencia del efecto “Vicentín” que generó una merma del espacio político necesario para introducir reformas que, no necesariamente, iban a ser acompañadas por todos los sectores.

La conclusión, en tanto avanza el tiempo, es preocupación por un futuro incierto en el que los fantasmas son los únicos protagonistas y se van diluyendo los proyectos que pudieron haberse imaginado cuando recién se iniciaba el año.