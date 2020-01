Guaidó pide ayuda a Davos para lograr una “segunda independencia” de Venezuela

Justo un año después de haber sido reconocido por medio centenar de países como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó ha acudido al Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) para pedir ayuda a los líderes mundiales contra la “dictadura” de Nicolás Maduro. “Hoy, y por eso estamos aquí, solos no podemos. Nos enfrentamos a un conglomerado internacional, criminal y necesitamos de su ayuda”, ha pedido Guaidó en desde el plenario del Centro de Congresos de la estación suiza.

“Si tenemos que saltar muros para tener que ir a trabajar, como nos tocó hacer con los diputados, lo haremos”, ha asegurado en alusión a los recientes intentos del Gobierno en disputa de Nicolás Maduro de impedir el acceso de los diputados al Parlamento. “No vamos a descansar hasta lograr nuestra segunda independencia”, ha afirmado.

Su visita a Davos coincide con el primer aniversario de su autoproclamación como presidente encargado de Venezuela, el 23 de enero de 2019 en Caracas. “Europa, el Grupo de Lima, Estados Unidos, estamos todos reunidos para lograr una elección libre, real, transparente. Nos hemos movilizado una y otra vez, lo vamos a seguir haciendo”, ha asegurado.

Ahora que su ofensiva contra el Gobierno de Maduro parece estancada, a pesar de los apoyos internacionales, Guaidó ha pedido a los líderes mundiales que refuercen las sanciones contra el régimen, a su juicio una de las pocas vías efectivas.

En su discurso, Guaidó dibujó un panorama sombrío para Venezuela, que enfrenta según él “una tragedia sin precedentes”. “En un año hemos pasado de tener tres millones de personas que tuvieron que abandonar Venezuela por hambre y persecución a 5,5 millones. Nuestra comparación ya no es con Cuba, sino con Siria”, ha señalado el dirigente. “Venezuela no es un país en guerra. No oímos las bombas, pero sentimos el llanto, el dolor de las madres”.

En un encuentro con la prensa, Guaidó aseguró que hay “problemas de agenda” para reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien no coincidió por horas en la estación suiza.