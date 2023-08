Guardias fronterizos de Arabia Saudita mataron a cientos de migrantes etíopes, según HRW

Guardias fronterizos de Arabia Saudita mataron a cientos de migrantes etíopes que intentaban cruzar al reino por Yemen entre marzo de 2022 y junio de este año, denunció este lunes la ONG Human Rights Watch (HRW), lo que movió a Estados Unidos a exigir una investigación, a la ONU a expresar honda preocupación y al país implicado a negar las imputaciones.

Las acusaciones apuntan a una importante escalada de abusos a lo largo de la peligrosa «Ruta Oriental» desde el Cuerno de África hasta Arabia Saudita, donde viven y trabajan cientos de miles de etíopes.

«Funcionarios sauditas están matando a cientos de migrantes y solicitantes de asilo en esta remota zona fronteriza, lejos de la mirada del resto del mundo», afirmó en un comunicado Nadia Hardman, investigadora de HRW.

Algunos sobrevivientes entrevistados por la ONG reportaron ataques con armas de fuego a corta distancia y a los guardias preguntando a los migrantes «en qué parte del cuerpo preferían ser disparados».

«Gastarse miles de millones en el deporte y el ocio para mejorar la imagen saudita no debería distraernos de estos horribles crímenes», sentenció el grupo no gubernamental.

Saudi border guards killed at least hundreds of Ethiopian migrants and asylum seekers who tried to cross the Yemen-Saudi border earlier this year.

Saudi authorities should immediately revoke any policy to use lethal force on migrants and asylum seekers. https://t.co/UvecuIH5ak pic.twitter.com/2Hqv0HrVzV

— Human Rights Watch (@hrw) August 21, 2023