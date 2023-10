Guerra de Israel contra Hamás

La inteligencia israelí está en tela de juicio. El ataque de Hamás no tiene precedentes, se hizo a varios flancos y el grupo terrorista logró avanzar más de 20 kilómetros dentro del territorio israelí tumbando una frontera amurallada en varios de sus puntos y apenas hubo represalias inmediatas. Ante tantas dudas sobre la efectividad de uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, un oficial de inteligencia de Egipto revela que Israel sí recibió las advertencias, pero fueron ignoradas.

El funcionario egipcio apunta que El Cairo avisó repetidas veces a los servicios de inteligencia israelíes de que iba a ocurrir «algo grande» y que implicaría una acción directa, aunque no especificó detalles, según The Times of Israel. Cree que los funcionarios israelíes se centraron más en la zona palestina de Cisjordania e ignoraron la importancia de la amenaza que se gestaba desde Gaza.

«Les advertimos de que se avecinaba una explosión de la situación, muy pronto, y que sería grande, pero subestimaron las advertencias», dijo a The Associated Press el trabajador del servicio secreto, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a desvelar el contenido de estas conversaciones sensibles.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha negado que estas advertencias llegasen a Tel Aviv: «No llegó ningún mensaje temprano de Egipto y el primer ministro no habló ni se reunió con el jefe de inteligencia desde el establecimiento del gobierno, ni directa ni indirectamente».

Sin embargo, el ministro de Inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, llamó personalmente a Netanyahu sólo 10 días antes del ataque de Hamás, asegurando que harían «algo inusual, una operación terrible», según el sitio de noticias Ynet.

De hecho, Yaakov Amidror, el ex asesor de seguridad nacional del primer ministro tildó la ofensiva de los islamistas como «un gran fracaso» y dijo que este episodio demuestra que en realidad «las capacidades [de inteligencia] en Gaza no eran buenas».

La falta de intuición o conocimiento de Israel ante lo que estaba por venir permitió que Hamás entrara en el estado israelí, quitara la vida a 1200 personas, dejara 2000 heridas y secuestrase a unas 150, que ahora sirven como moneda de cambio para reprenden la contraofensiva de Israel. Algunas bases militares fueron tomadas con miembros del Ejército durmiendo en su interior, que desconocían el operativo de los gazatíes, caso de Maya, una española de 19 años alistada al ejército israelí.