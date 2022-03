Guerra de Ucrania – Rusia, en directo: última hora de la invasión, muertos, bombardeos, ataques, Putin, Kiev, mapa, países

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado este domingo que Ucrania está dispuesta a aceptar un estatus neutral y no nuclear en una entrevista con periodistas independientes rusos y recogida por la web de lestatus neutral y no nuclear de nuestro estado son los temas más importantes en las negociaciones con Rusia», ha indicado Zelenski. «Ucrania está preparada para negociar la adopción de un estatus neutral como parte de un acuerdo de paz con Rusia, pero tendría que ser garantizado por terceros y sometido a referéndum«, ha añadido.

«Nos espera una nueva ronda de negociaciones, porque buscamos la paz. De verdad. Sin demora. Según me informaron, hay una oportunidad y una necesidad de una reunión cara a cara en Turquía», ha recalcado Zelenski. Ucrania y Rusia celebrarán una nueva ronda de negociaciones, esta vez de tres días, desde este lunes y hasta el miércoles, y en Turquía, según anunció el miembro de la delegación ucraniana, David Arahamiya, a través de las redes sociales.

Por otro lado, el alcalde de Mariúpol, en el sur de Ucrania, ha advertido de que la ciudad está al borde de una catástrofe humanitaria y que debe ser evacuada por completo. Tal y como recoge el periódico británico The Guardian citando a la agencia Reuters, Vadym Boichenko dijo que unos 160.000 civiles han quedado atrapados en la ciudad sin electricidad. Veintiséis autobuses esperaban para evacuar a los civiles, pero las fuerzas rusas no accedieron a darles un paso seguro, dijo. «La Federación Rusa está jugando con nosotros», advirtió. En este sentido, las autoridades de Ucrania han afirmado este lunes que durante la jornada de hoy no abrirán corredores humanitarios para evacuar a civiles ante «posibles provocaciones» por parte del Ejército ruso.