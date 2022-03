Guerra de Ucrania – Rusia, en directo: última hora de la invasión, muertos, bombardeos, ataques, Putin, Kiev, mapa, países

El Estado Mayor del ejército ucraniano cree que las tropas rusas se están reagrupando para centrar sus esfuerzos en el este del país y que la «llamada retirada de tropas» puede ser una rotación de determinadas unidades, según el último parte emitido en el comienzo del trigésimo quinto día de invasión. Las tropas rusas «intentan mantener las fronteras capturadas» y no están realizando «acciones ofensivas activas». Por ejemplo, en Sloviansk, ciudad ucraniana en el Donetsk, «las tropas rusas se estaban reagrupando y reponiendo existencias», mientras siguen «los ataques aéreos y con misiles en Kreminna y Mariúpol».

Mientras tanto, de las negociaciones entre Rusia y Ucrania que tuvieron lugar este martes en Estambul trascendió que Moscú limitará la actividad militar en Kiev y Chernígov para que las conversaciones puedan prosperar, aunque el Kremlin insiste que no se trata de un alto el fuego. Estados Unidos, no obstante, considera que ese repliegue «no es real», sino un rearme, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calificó el anuncio ruso de «positivo», aunque dejó claro que su país no reducirá las defensas, porque «los bombardeos siguen».

El Gobierno ruso, además, dio a entender que no reclamará la «desnazificación» de Ucrania y que aceptaría que entrara en la Unión Europea si renuncia a ingresar en OTAN y adopta una postura «militarmente neutral». Finalmente, las negociaciones no continuarán este miércoles y las delegaciones se marcharon de Turquía.