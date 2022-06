Guerra de Ucrania – Rusia, en directo: última hora de la invasión, muertos, bombardeos, ataques, Putin, Kiev, mapa, países

Reino Unido enviará sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple M270 rastreados, que pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 80 kilómetros, con la esperanza de que puedan interrumpir la artillería rusa concentrada que ha estado golpeando ciudades en el este de Ucrania, a pesar de la amenaza del domingo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de bombardear nuevos objetivos si se entregan armas similares como en el caso de Estados Unidos a Kiev, según The Guardian.

Ben Wallace, el secretario de Defensa del Reino Unido, ha argumentado que la decisión de enviar los lanzacohetes está justificada porque “a medida que cambian las tácticas de Rusia, también debe cambiar nuestro apoyo a Ucrania”

Una serie de bombardeos rusos efectuados tuvieron lugar este domingo contra los distritos de Dárnytsia y Dneprovsky, en el sur de la capital ucraniana. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha informado de al menos hay un herido. En un mensaje publicado en Telegram, el alcalde ha explicado que no han causado importantes daños a la infraestructura de la ciudad.

En lo referente a las sanciones de la guerra a Moscú: Rusia confirmó este domingo que Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro no permiten el sobrevuelo de su espacio aéreo del avión en el que el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, iba a viajar a Serbia, por lo que su visita a ese país la próxima semana no podrá efectuarse hoy por hoy. Un alto cargo en el Ministerio ruso de Exteriores indicó a la agencia Interfax, a la pregunta de si la visita prevista para el lunes y martes queda cancelada, que «nuestra diplomacia aún no ha logrado teletransportarse».