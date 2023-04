Guillermo Moreno, apocalíptico: «Del Frente de Todos no quedará ni el nombre»

Este martes, el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, se refirió a la interna oficialista y al futuro político del Frente de Todos (FdT). En ese sentido, afirmó que, tras la crisis de la gestión actual y el renunciamiento de Alberto Fernández a una reelección, «ni el nombre va a quedar del Frente de Todos» .

En declaraciones radiales con Late, el exfuncionario dio por terminada a la gestión actual, considerando como punto final el renunciamiento del mandatario para presentarse en los comicios electorales. «El Gobierno terminó con la renuncia del presidente a su reelección», manifestó. En esa línea, sostuvo el mismo desenlace para el FdT, desde la arista de «proyecto político»: «En la medida en que el presidente que podía reelegir dice que no va a hacerlo es porque esto está terminado como proyecto político«.

Y agregó: «Los candidatos que pueden representar al FdT, ¿qué van a hacer con Alberto Fernández? Lo van a esconder. ¿Qué van a decir, ‘vótenme a mí que voy a seguir el trabajo de Alberto Fernández’? Es ridículo esto. Ni el nombre va a quedar del FdT. ¿Cómo va a haber un candidato que dice que es del FdT? ¿Para que te chiflen?».

Continuando con las críticas hacia el mandatario, Moreno indicó que estuvo en contra de la postulación de Fernández como presidente en las elecciones de 2019. Al respecto, consideró que se trató de un «yerro monumental» por parte de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. «El día que Cristina anunció a Alberto como candidato a presidente yo dije que eligió el peor, que ese era un muchacho que no estaba preparado», sostuvo. En esa línea, explicó que su opinión se debe a que Fernández «siempre dijo que era social demócrata y estos muchachos tienen un marco conceptual que no permiten resolver los problemas de la Argentina».

Además, calificó a la decisión de la vicepresidenta de «innecesaria» y «muy compleja». «Hace 30 años conozco a Alberto. No hay ninguna explicación más allá de un yerro monumental de porqué Cristina tomó esta decisión innecesaria. Nadie se lo pidió. Este tipo de decisiones no se toman en soledad. Es muy complejo lo que hizo Cristina. Cuando te equivocas ponés en juego a todos los argentinos y al destino de la patria», expresó Moreno.

Sumado a esto, indicó que «el problema de Cristina es que terminó un ciclo» que, según el exsecretario, «inició con Kicillof como minisrto de Economía y donde ella (Cristina) autorizó la devaluación«. «Cristina se fue volcando hacia lo social demócrata. Puede cambiar, pero el que no va a cambiar es Alberto que es un social demócrata confeso«, expresó.

De cara a la carrera electoral de este año, el exfuncionario indicó que «Cristina tiene que acompañar al candidato peronista para que el peronismo no salga tercero». Sin embargo, advirtió que «si Cristina hace rancho aparte, el peronismo saldrá tercero». «Si Cristina reconoce su error y acompaña al candidato peronista, vamos al balotaje», agregó Moreno.

Consultado sobre la interna oficialista, el exsecretario opinó que «hacerlo así público no es común». «Esas cosas se resuelven como en una familia, por adentro. Se cambia el funcionario y listo. Hacerlo así público no es común. El problema acá es que no es un gobierno peronista y al no ser peronista, son gente extraña, empezando por el presidente«, manifestó.

Y agregó: «Todo el equipo que formó no son equipos de trabajo. Un gobierno se arma con un tercio de gente que trabaja mucho, un tercio que hace que trabaja y otro tercio que no disimula que no trabaja. Estos son los que no trabajaban en nuestro gobierno. Tienen que estar porque tienen cierta representación y arman reuniones, pero no son muchachos de gestión. Alberto no era dedicado a la gestión».

El exsecretario de Comercio también hizo mención a la marcha con antorchas realizada por Unidad Piquetera en protesta contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), el hambre y el ajuste. En ese sentido, afirmó que «esta crisis va a ser peor que en el 2001». «El miércoles pasado hubo una marcha de antorchas donde participaron miles de personas. Eso nunca pasó antes. Resulta que todavía esto no terminó y ya tenés marchas con las antorchas encendidas«, manifestó.

Sumado a esto, criticó el accionar de los movimientos sociales: «Eso que hizo el Partido Obrero está mal. Las causas están bien porque este gobierno le esta dando hambre al pueblo y si hay hambre se tienen que manifestar y protestar. Con las antorchas se les fue la mano porque el miedo que generaron por donde ellos pasaron no tiene lógica. Pasaron por sectores de trabajadores y generaron nerviosismo sin necesidad. ¿para que hicieron eso?».

Al respecto, Moreno sostuvo que es necesario que haya un presidente «doctrinariamente peronista» para terminar con dichas problemáticas. «Deseo que en diciembre haya un presidente doctrinariamente peronista porque no hay otra solución. Si no, esas antorchas van a seguir prendidas cada vez más», explicó.

«Los únicos que podemos terminar con el hambre en este país somos los peronistas porque ya lo demostramos. Somos los únicos que apagamos las antorchas y que generamos armonía en la sociedad», manifestó. Y subrayó: «Si presidente peronista gana en diciembre, obviamente no tendrá nada que ver con el FdT porque eso se terminó».