Guillermo Moreno apuntó contra el Gobierno: “Acá lo que está mal es la cabeza”

Guillermo Moreno.

El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno apuntó contra el presidente Alberto Fernández, a quien acusó de “no hacer nada” para reactivar la economía. En efecto, citó a Juan Domingo Perón para calificar como “un fracaso” su gestión: “El pescado se pudre por la cabeza, acá lo que está mal es la cabeza del Gobierno”.

Además se pronunció en contra de la medida del gobierno que asignó millones de kilos de cortes de carne baratos de a los supermercados en lugar de dárselos a las carnicerías.

El candidato a diputado por el peronismo en la Provincia de Buenos Aires, cree que la mayor participación de La Cámpora en la Provincia de Buenos Aires es un signo del fracaso del presidente. “Máximo Kirchner quiere ir de presidente porque ve el fracaso de Alberto (Fernández). Y está buscando en la provincia un lugar donde hacer base. No es la expansión de un gobierno exitoso, es al revés, de la misma manera que dicen que Massa se está retirando la política, diciendo que quiere dedicarse a los negocios. Están viendo el fracaso del gobierno y sobre esa base están buscando dónde hacer masa para plantear una resistencia”, senaló en una entrevista a La Nación.

Sobre la medida del gobierno para contener la suba en los precios de los alimentos, el ex funcionarió declaró que “hay que mirar la sociedad de abajo para arriba, si vos conseguís 6 millones de kilos de carne barata se los das a los carniceros. El carnicero tiene que vender el asado a 700 mangos y vos se lo das a 500 los supermercados, que de paso cuando el cliente va se lleva el papel higiénico y los fideos. Es ridículo direccionar la clientela hacia el grande. Esto del macrismo se entendía, pero con el peronismo no!”.

El exfuncionario kirchnerista apuntó contra el presidente: “Alberto se mira al espejo y piensa que es bonito, que está haciendo bien las cosas. Hace un escrito y dice terminamos con el hambre en la Argentina´’ porque repartieron tarjetas. Eso es ridículo, ¿quién se puede creer que termina el hambre en Argentina porque repartiste una tarjeta de $5000? Eso es no tener sentido común, no leer los diarios. Se autopercibe exitoso cuando en realidad es un fracaso”.

Y agregó “Perón tenía un dicho fantástico para esto: “el pescado se pudre por la cabeza”. Acá lo que está mal es la cabeza del Gobierno. El Poder Ejecutivo es unipersonal, las decisiones las toma el Presidente. Quien piense que a Alberto no le guste tomar decisiones es porque no lo conoce. El problema no es que no tome las decisiones, sino que las tome mal. Si la vocación es que en la bolsa de fracasados pongamos múltiples dirigentes, yo prefiero que en esa bolsa entre únicamente Alberto Fernández.