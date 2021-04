Guillermo Moreno, duro sobre el fracaso del Gobierno: “Alberto Fernández no es peronista y pifia todas”

Guillermo Moreno en Canal 26.

En el marco del avance de la pandemia por coronavirus en toda la Argentina y en plena crisis económica, fruto de los desmanejos del Gobierno Nacional de Alberto Fernández, este domingo habló Guillermo Moreno, el exsecretario de Comercio. Lo hizo en una entrevista exclusiva en el programa “Fútbol sin Manchas”, conducido por Gabriel Anello por Canal 26.

Moreno, tras expresar su descontento con las políticas de Alberto Fernández y tras desafiliarse del Partido Justicialista luego de afirmar que estaba “tomado por ocupas desde el Gobierno“, afirmó que “el problema del presidente es que le pifia en casi todas las decisiones”.

En este sentido, recordó que Alberto Fernández “dijo que elegía Salud antes que la Economía y ahora no tenemos ni Salud ni Economía. Alberto Fernández no tiene idea de lo que hizo con el país”.

Noticias relacionadas

También sostuvo: “No estoy con Alberto Fernández porque es social demócrata y yo no estoy con ningún Gobierno que no sea peronista. No trabajo con él porque no es peronista“.

Respecto de la reciente cifra del 42% de pobreza informada por el INDEC, dijo Moreno: “Macri hizo más exigente la medición de la pobreza, en una nueva metodología. Alberto le dice a Cristina y los peronistas que son inútiles si dice que hay 42% de pobreza“.

Your browser does not support the video element.

Entrevista a Guillermo Moreno. Canal 26.

Reforzando su idea, sostuvo: “Como Alberto es social demócrata (y radical) copia a Alfonsín, y va a terminar igual que él”.

“Después de 50 años de hacer política, se cuando alguien gobierna bien… y éste ) Alberto Fernández) no sabe“, afirmó Guillermo Moreno en entrevista exclusiva en Canal 26.

“Cristina eligió a Alberto y eligió al peor, que se haga cargo. Y si piensa en asumir el poder, ¿con qué equipo de Gobierno piensa asumir Cristina”, aseguró.

“Alberto Fernández fracasó y esto se tiene que resolver en las próximas elecciones. Tampoco se puede elegir a un gorila como Macri, que se levanta a las 9 de la mañana. No hay ningún campeón del mundo que se levante a esa hora”, dijo Moreno.

Respecto del próximo procesos eleccionario de este año, dijo: “Los peronistas en octubre vamos a votar peronismo y vamos a repetir lo hecho por Eduardo Duhalde”.

Your browser does not support the video element.

Your browser does not support the video element.

Las críticas de Moreno al Gobierno. Canal 26.

También se refirió a la situación del cierre de la Economía en tiempos de pandemia. “Ramón Carrillo lo dijo hace más de 70 años, para tener buena Salud hay que tener buena Economía, y esto ahora no sucede”, sostuvo Moreno.

Y agregó: “Perón nos enseñó que no se gobierna desde el miedo; y Alberto de entrada impuso el miedo porque sabía que no tiene autoridad. Es posible que le hayan explicado a Alberto Fernández las consecuencias del cierre de la Economía, pero está la posibilidad de que no haya entendido. Ojo que Alberto es dura de entender…”

“El Vacunatorio VIP es otro problema de Alberto Fernández“, opinó.

Finalmente, dijo Guillermo Moreno: “Nadie es capaz de decirle que él no entiende nada. Estamos fundidos y con mala salud”.

Your browser does not support the video element.

Your browser does not support the video element.

El exsecretario de Comercio, en exclusiva para Canal 26.