Guillermo Moreno se sumó a las críticas por expropiación de Vicentin a manos del Gobierno

Jorge Macri y Cristian Rirondo.

Después de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionara a la gestión de su antecesora, María Eugenia Vidal, en la última conferencia de prensa en la que el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena, varios referentes de Juntos por el Cambio salieron a apoyar a la ex mandataria provincial y criticaron la postura del ex Ministro de Economía.

En el encuentro con periodistas en la Quinta de Olivos, el ex titular del Palacio de Hacienda sostuvo que, desde que asumió en la provincia de Buenos Aires, logró duplicar la cantidad de camas para terapia intensiva en los hospitales, ya que el sistema de salud en este distrito “estaba deteriorado”.

“Ampliamos enormemente la estructura de salud, que estaba muy deteriorada. Hemos duplicado la cantidad de camas, pero si los contagios se aceleran no alcanzan. Los sistemas más desarrollados no dieron a basto. Tenemos que hacer un esfuerzo más y no podemos bajar los brazos y relajarnos”, manifestó.

Uno de los primeros en expresar su apoyo a Vidal fue el diputado nacional Cristian Ritondo, quien consideró que “es una pena que una vez más el gobernador Axel Kicillof utilice una conferencia de prensa informativa y de salud en medio de una crisis aguda y la transforme en una charla de campaña”, además de acusarlo de “faltar a la verdad”.

“Durante la gestión de María Eugenia Vidal hicimos foco en las guardias, que son el corazón de los hospitales públicos y donde se atienden 7 millones de personas cada año. Llevamos el SAME a 119 distritos, beneficiando a 13.700.000 vecinos”, dijo en su cuenta de Twitter.

Así, Ritondo aseguró que durante la administración de Cambiemos en Buenos Aires se pusieron “en pie 200 Centros de Salud de Atención Primaria (Red AMBA)” y confió en que “los bonaerenses lo tienen claro y eso hoy permite cuidar mejor las vidas de la Provincia”, aunque lamentó que “algunos en vez de reconocerlo prefieren atacar y mentir”.

Por su parte, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, también utilizó esta misma red social para defender a la ex mandataria provincial, justo en el momento en el que estaba hablando Kicillof: “El gobernador no conoció como estaba la Provincia antes de María Eugenia Vidal. Antes del SAME, antes de todas las Guardias hechas a nuevo, varios hospitales renovados. El mundo no empieza cuando uno llega…”, manifestó.

El primo del ex presidente Mauricio Macri aprovechó para reclamar también la reapertura económica de más sectores al señalar que “el virus contagia tanto en un Hipermercado como en un comercio de barrio”, por lo que le reclamó a Kicillof que deje a ambos “subsistir” de la misma manera.

“Presidente: su cinismo no está a la altura de su responsabilidad. Mañana discutamos si la cuarentena sirvió o no. Pero hoy, en nombre del 41% de los argentinos, le pido respeto a usted y al gobernador. No vamos a dejar que usted ni nadie nos insulte”, advirtió, por su parte, la ex ministra de Seguridad y actual titular del PRO, Patricia Bullruich.

De la misma manera, el senador nacional del radicalismo y líder de Evolución, Martín Lousteau, señaló que si “la situación de base en la Provincia de Buenos Aires era un desastre”, habría que tener en cuenta que Daniel Scioli gobernó 8 años el distrito y fue el “mejor exponente” del kirchnerismo y “su candidato a presidente”. “Mejor seguir trabajando juntos para cuidar a los argentinos en lugar de echar culpas”, agregó.

“Señor Gobernador Axel Kicillof, deje de especular y ser oportunista. No pretenda sacar ventajas políticas y bastardear los esfuerzos sanitarios y de colaboración. Estas actitudes hablan muy mal de usted y son éticamente reprochables”, consideró, por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica.

Al igual que Lousteau, el titular del partido fundado por Elisa Carrió también remarcó que el actual mandatario bonaerense “chicanea y no se hace cargo de que su espacio político gobernó 29 años” la Provincia, en lugar de “asumir su rol institucional”.

“Como oposición seguimos acompañando de manera responsable para cuidar a los argentinos frente a la pandemia. Mientras tanto el gobernador Axel Kicillof embarra la cancha y hace politiquería barata”, consideró el diputado bonaerense Alex Campbell.

El legislador argumentó que “los hospitales se caían a pedazos” cuando María Eugenia Vidal asumió su cargo en 2015, y le pidió al ex ministro de Economía “más gobierno y menos discurso”.