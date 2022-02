guiño al socialismo previo al encuentro de líderes parlamentarios de la UCR

«Nadie es dueño de JxC, no aceptamos dueños ni pretendemos serlo», afirmó Morales. Foto: Sebastián Granata.

El presidente del comité nacional de la UCR, Gerardo Morales, hizo un guiño al Partido Socialista (PS) al asegurar este viernes que su espacio procura «una coalición más amplia que Juntos por el Cambio (JxC)» y recordó que existe «un diálogo histórico permanente» entre ambas fuerzas políticas y «coincidencias sobre un proyecto de país».

Antes del encuentro de los líderes parlamentarios y partidarios de la UCR, que se inició este mediodía en la ciudad de Santa Fe, Morales mantuvo un encuentro en la Legislatura provincial con parlamentarios de su partido y el PS.

Además de los radicales locales Mario Barletta, Carlos Fascendini y Maximiliano Pullaro, participó de la reunión la diputada Clara García (viuda del exgobernador Miguel Lifschitz) y el titular de la Cámara, el socialista Pablo Farías.

Consultado sobre declaraciones del exgobernador santafesino Antonio Bonfatti (PS), quien no descartó que su fuerza participe de «frente de frentes» que aglutine al «no peronismo» con miras a las elecciones de 2023, Morales recordó que «»siempre he tenido diálogo con él, me parece una buena persona, igual que con otros dirigentes del socialismo».

El titular del comité nacional de la UCR destacó que el radicalismo «está de pie, fortalecido, ha sido la cabeza visible del triunfo de JxC» en las elecciones parlamentarias de 2023. «Nadie es dueño de JxC, no aceptamos dueños ni pretendemos serlo», afirmó Morales, para agregar que «la sociedad está harta de las peleas de la política».

«Nosotros nos vamos a preparar para gobernar en 2023, pero lo primero es tener un plan. Debemos hacernos cargo de lo que hicimos mal, y dar a la sociedad las respuestas que requiere», finalizó en su visita a la Legislatura santafesina.

Lousteau: «Necesitamos una discusión profunda sobre lo que le vamos a proponer a la sociedad»

“Necesitamos tener una discusión profunda sobre lo que le vamos a proponer a la sociedad, cuál es el futuro que queremos proponer y cómo vamos a concretarlo y ese es un ejercicio que hacemos cotidianamente en Evolución y que hoy venimos a proponer aquí”, planteó Lousteau, por su parte, al ingresar al mismo encuentro.

Evolución, el sector interno del radicalismo que encabeza Lousteau, participa del encuentro convocado por el presidente del partido, Gerardo Morales, en Santa Fe, en el cual el radicalismo intenta dar una imagen de unidad tras la fractura de su bloque en la Cámara de Diputados.

Voceros partidarios indicaron a Télam que no se espera como resultado de esta cumbre anuncios sobre la reunificación del bloque, aunque señalaron que hubo varias reuniones entre Morales y Lousteau en los últimos días para avanzar con ese objetivo.

“Este es un encuentro de agenda legislativa que debe ser parte de algo más grande, el puntapié inicial de discutir qué le vamos a proponer a la sociedad en 2023; porque cuánto mejor sea el radicalismo, cuánto mejor sean sus propuestas y cuánto más estén fortalecidos sus candidatos, mejor va a ser Juntos por el Cambio”, sostuvo Lousteau al ingresar al encuentro de legisladores con el Comité Nacional.

Consultado sobre el acuerdo anunciado por el Gobierno nacional con el FMI, el economista Lousteau señaló: “Conocemos muy poco y vemos las diferencias internas que tiene el Gobierno”.

El senador radical agregó que “lo que no se discute en Argentina es una agenda de futuro” y propuso “un ejercicio de imaginación colectiva y una agenda de reformas reales que modifiquen la vida cotidiana”.

“Sin embargo, en Argentina sólo discutimos lo más cercano, que es el Fondo”, planteó. Y, concluyó: “Si el debate se agota en si se vota o no lo del Fondo en lugar de discutir qué posibilidades abre eso o que obstáculo genera eso para el país que queremos, no estamos discutiendo nada”.