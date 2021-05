Gustavo Menéndez dio comienzo a las obras del nuevo Parque Industrial de Merlo

Inicio de obra de nuevo polo industrial de Merlo

Gustavo Menéndez dio inicio a las obras del nuevo Parque Industrial de Merlo, un “sueño postergado por muchos años que hoy estamos transformando en Realidad”.

“Estamos desarrollando con fondos municipales el nuevo Parque Industrial de Merlo. Agradezco muchísimo el trabajo incansable de nuestra Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable, Prof. Roxana Monzon, a nuestro Secretario de Delegaciones Prof. Mauricio Canosa a cargo de la obra, a Pedro Elizalde por el trabajo con los Industriales de Merlo, a la Unión Industrial de Merlo por el apoyo a todas nuestras iniciativas, al querido compañero y amigo Miguel Porto quien nos brindó su guía y conocimientos profundos sin especulaciones ni mezquindades de ningún tipo luego de trabajar muchos años a brazo partido en gestiones anteriores para sacar adelante este parque que finalmente no pudo ser por falta de apoyo de la conducción de aquel momento, al señor Alejandro Zamalloa quien es un especialista en desarrollo de parques industriales de profundos conocimientos en la temática”, inició el líder municipal.

“En tiempos de pandemia, sin descuidar lo urgente que es la cuestión sanitaria, la vacunación y la asistencia a aquellos vecinos que la están pasando mal, este gobierno municipal sigue apostando al futuro, a la generación de empleo, a darle valor agregado a las materias primas, a la sustitución de importaciones, a mejorar la balanza comercial del país, a generar la infraestructura y las condiciones que coloquen a Merlo como uno de los municipios con mayor potencial para la recepción de inversiones, que se generen miles de nuevos empleos y una circulación virtuosa del dinero y de los recursos en nuestro municipio”, continuó.

“Hoy, con la primera cuadra del pavimento central y el comienzo del Pórtico de entrada de nuestro primer Parque Industrial, este sueño de miles y miles de merlenses, comienza a transformarse en realidad”, cerró.