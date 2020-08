Gustavo Menéndez recordó a San Martín con sus frases más destacadas

Menéndez.

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez también recordó al General Don José de San Martín este lunes 17 de agosto, cuando se conmemora otro aniversario de su muerte.

Con frases del patriota, como “La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien” y “Cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla”, el intendente remarcó el paso a la inmortalidad de San Martín en sus redes sociales.

“Los ricos y los terratenientes se niegan a luchar. No quieren mandar a sus hijos a la batalla. Me dicen que enviaran a tres sirvientes por cada hijo, solo para no tener que pagar las multas. Que a ellos no les importa seguir siendo una colonia. Sus hijos quedan en sus casas, gordos y cómodos… Un día se sabrá que nuestra patria fue liberada por los pobres, y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos de nadie”, reescribió Menéndez las palabras de General San Martín en su Instagram.

Así, homenajeó Menéndez al Padre de la Patria, fallecido el 17 de agosto de 1850.