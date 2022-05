Gustavo Montañez asumió la conducción del SATHA

Gustavo Montañez asumió este viernes como secretario general del Sindicato Argentino de Trabajadores Horticultores y Agrícolas (SATHA). Lo hizo durante un acto en la sede central de la ciudad de La Plata junto al resto de la comisión directiva que fuera elegida por unanimidad.

“Asumo este cargo con alegría, lo que no quiere decir que no tenga una gran responsabilidad para con los trabajadores, son tiempos difíciles y no se puede perder el foco en buscar mejores salarios y condiciones laborales dignas”, afirmó Montañez.

En línea con estas palabras, SATHA logró acordar con la Cámara de Viveristas, Productores, Vendedores y Comercializadores de la Frutihorticultura y Floricultura, en el pasado mes de abril, un aumento salarial del 50%.

Además, se coincidió en que este aumento sea aplicado en tres etapas y en programar una mesa de revisión para octubre próximo.

Para finalizar, el referente del sindicato Agrario explicó: “En esta gestión voy a estar cerca de los trabajadores, tal cual lo venimos haciendo en los últimos meses, con las mochilas y útiles escolares antes del comienzo de las clases o con las bicicletas que se sortean entre los afiliados”.