Guterres alertó sobre el ‘colapso total del orden público’ en Gaza

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, invocó el Artículo 99 de la Carta de la ONU por primera vez desde que llegó al cargo para alertar al Consejo de Seguridad de la situación humanitaria en Medio Oriente e instó al órgano a impulsar un alto al fuego entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.

El Artículo 99 apunta a que «el secretario general podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales».

Además, en una carta sin precedentes dirigida al Consejo, Guterres advirtió que los bombardeos del ejército de Israel están provocando el «inminente colapso total del orden público» en la Franja de Gaza, según reprodujo la agencia de noticias AFP.

«En medio de los bombardeos constantes por las fuerzas armadas israelíes y sin refugio y lo mínimo para sobrevivir, espero el inminente colapso total del orden público debido a las condiciones desesperadas, que harían imposible incluso una asistencia humanitaria limitada», escribió Guterres.

«Podría producirse una situación aún peor, incluidas epidemias y una mayor presión para el desplazamiento masivo a los países vecinos», añadió.

I’ve just invoked Art.99 of the UN Charter – for the 1st time in my tenure as Secretary-General.

Facing a severe risk of collapse of the humanitarian system in Gaza, I urge the Council to help avert a humanitarian catastrophe & appeal for a humanitarian ceasefire to be declared. pic.twitter.com/pA0eRXZnFJ

— António Guterres (@antonioguterres) December 6, 2023