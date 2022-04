Guterres evalúa un aumento de la asistencia humanitaria a Ucrania

El secretario general de la ONU, António Guterres, dialogó con el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, sobre un aumento de la asistencia humanitaria al país europeo, azotado por la invasión que Rusia perpetró hace poco más de dos meses.

«El secretario general se reunió con el primer ministro ucraniano, Denis Shmygal, y discutieron la intensificación del apoyo humanitario de la ONU a Ucrania», dijo el portavoz de la ONU, Farhan Haq, en una rueda de prensa en la que señaló además que Guterres ya partió de Kiev, informó Sputnik.

El jefe de la ONU se reunió el jueves en la capital ucraniana con el presidente Volodimir Zelenski, con quien habló sobre la organización de corredores humanitarios, durante una jornada en la que la capital ucraniana fue bombardeada.

Horas antes, Guterres había pedido a Rusia cooperar con la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por posibles crímenes de guerra perpetrados en Ucrania, en una visita a Bucha, la localidad de la zona de Kiev convertida en símbolo de atrocidades cometidas durante la invasión.

During the meeting with @antonioguterres in #Kyiv, we heard explosions, russia launched a missile strike on the capital. I am sure that such defiant behavior of the occupier will be assessed properly by the @UN Secretary-General. War in #Ukraine is an attack on world security!

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 28, 2022