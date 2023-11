Guterres pidió a la COP28 romper el ‘ciclo mortífero’ del calentamiento climático

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este lunes a los dirigentes del mundo que se reunirán desde esta semana en la conferencia COP28 que rompan «el ciclo mortífero» del calentamiento climático y su efecto devastador.

«Estamos atrapados en un ciclo mortal», alertó en rueda de prensa Guterres, de regreso de una visita a la Antártida, a la que llamó «gigante dormido despertado por el caos climático».

«El hielo refleja los rayos del sol. A medida que desaparece, la atmósfera terrestre absorbe más calor. Eso significa más calentamiento, lo que se traduce en más tormentas, inundaciones, incendios y sequías en todo el planeta. Y más deshielo. Lo que significa, con menos hielo, aún más calentamiento», expuso.

«En la COP28, que comienza esta semana, los líderes deben romper este ciclo. Las soluciones son bien conocidas», dijo, en alusión a la próxima conferencia de la ONU sobre cambio climático de Dubai.

«Lo que ocurre en la Antártida no se queda en la Antártida. Vivimos en un mundo interconectado», sostuvo.

Guterres recordó las consecuencias de la pérdida de hielo del continente blanco para el aumento del nivel del mar y los peligros para ciudades y comunidades costeras en todo el mundo.

En las últimas décadas, la Antártida ha registrado una pérdida de hielo acelerada, y los científicos creen que la capa de hielo de la parte occidental -que contiene agua suficiente para elevar el nivel del mar varios metros- podría estar acercándose a un «punto de inflexión» climático.

Biodiversity is essential for human survival.

But in Antarctica – and around the world – flora and fauna are threatened by the climate crisis.

We must protect our common home for the sake of the planet & for the generations that will come after us. pic.twitter.com/O1PXz8AbgY

— António Guterres (@antonioguterres) November 26, 2023