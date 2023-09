Guterres propuso en la ONU nuevas instituciones mundiales más justas y efectivas

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a los líderes mundiales acciones conjuntas para superar las muchas crisis que amenazan la paz y la preservación del planeta y dijo que reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y las demás instituciones multilaterales es necesario para evitar mayores divisiones que dificulten la consecución de esas metas.

Al inaugurar la serie de discursos de líderes mundiales ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Guterres dijo a gobernantes y enviados de los 193 países del organismo que las tensiones geopolíticas por la guerra en Ucrania, la emergencia climática y nuevas tecnologías disruptivas constituyen «amenazas existenciales» que están «trastornando el mundo».

«Ante todos estos desafíos y más, ‘compromiso’ se ha convertido en una mala palabra. Nuestro mundo necesita estadistas, no juegos ni bloqueos. Los gobernantes tienen una responsabilidad especial de lograr compromisos para construir un futuro común de paz y prosperidad para nuestro bien común», declaró ante la 78ª Asamblea General de la ONU.

El diplomático señaló que el mundo ha visto una reciente ola de conflictos, golpes de Estado y caos, así como divisiones cada vez mayores entre las potencias económicas y militares, que están provocando una «gran fractura» en los sistemas económicos y financieros y en las relaciones comerciales y una «transición caótica» hacia un mundo multipolar pero fragmentado.

En este mundo gangrenado por las polarizaciones, para cumplir con el objetivo existencial de la ONU de preservar la paz y proteger al planeta no queda otra alternativa que «renovar unas instituciones internacionales del siglo XXI» para que estén basadas «en la equidad, la solidaridad y la universalidad» y sean más representativas de todos las naciones, agregó.

Our world is becoming unhinged & we seem incapable of coming together to respond.

But the @UN was created precisely for moments like this – moments of maximum danger & minimum agreement.

What we need is determination to heal divisions & forge peace. pic.twitter.com/I8vlvtSfYq

— António Guterres (@antonioguterres) September 19, 2023